Milind Deora admonished by Congress over praise for AAP, says think about own role|OneIndia News
Video Credit: Oneindia - Duration: 03:38s - Published < > Embed
Milind Deora admonished by Congress over praise for AAP, says think about own role|OneIndia News
BHUJ, GUJARAT: COLLEGE PRINCIPAL SUSPENDED AFTER GIRLS MADE TO STRIP, 2 MORE INDIANS ONBOARD QUARANTINED JAPAN SHIP TEST CORONAVIRUS POSITIVE, MILIND DEORA ADMONISHED BY CONG OVER PRAISE FOR AAP, NIRBHAYA CASE: 4 CONVICTS TO BE HANGED ON MARCH 3rd AT 6 AM, SHAHEEN BAGH PROTEST: SC APPOINTS MEDIATORS TO TALK TO PROTESTERS ON SHIFTING, DELHI CM ARVIND KEJRIWAL TO NOT TAKE CHARGE OF ANY MINISTRY: SOURCES, BJP HITS OUT AT CONG FOR GIVING COMMUNAL COLOUR TO JAMIA VIOLENCE, BRITISH MP CRITICAL OF J&K MOVE DENIED ENTRY INTO INDIA,
CONGRESS LEADER MILIND DEORA'S TWEET PRAISING THE ARVIND KEJRIWAL GOVERNMENT ON SUNDAY DIDN'T GO DOWN WELL WITH THE FORMER DELHI CONGRESS CHIEF AJAY MAKEN WHO ADVISED DEORA TO RATHER QUIT THE PARTY IF..
NIRBHAYA CASE: 4 CONVICTS TO BE HANGED ON MARCH 3rd AT 6 AM, SHAHEEN BAGH PROTEST: SC APPOINTS MEDIATORS TO TALK TO PROTESTERS ON SHIFTING, DELHI CM ARVIND KEJRIWAL TO NOT TAKE CHARGE OF ANY MINISTRY:..