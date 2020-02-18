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2 Clay County officials live rent free in taxpayer-funded housing

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2 Clay County officials live rent free in taxpayer-funded housing

2 Clay County officials live rent free in taxpayer-funded housing

Two Clay County officials, who earn six-figure salaries, are living rent free in taxpayer-funded housing.

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2 Clay County officials live rent free in taxpayer-funded housing

SIX-FIGURE SALARIES ARE GETTINGFREE HOUSING.CLAY COUNTY TAXPAYERS AREQUESTIONING THE LIVINGARRANGEMENTS OF TWO OF KANSASCITY’S HIGHEST PAID GOVERNMENTEMPLOYEEGOOD EVENING, EVERYBODY.LARA: KMBC 9 NEWS HAS UNCOVEREDRECORDS OF SIGNED LEASES TO LIVEIN TAXPAYER FUNDED HOUSING RENTFREE.INVESTIGATIVE REPORTER MATTFLEENOR JOINS US.MATT: TWO BIG QUESTIONS.WHY DON’T THESE LEASES HAVE ASIGNED DATE?WHY THEY WERE SIGNED WITHOUTCOMMISSION APPROVAL?JUST FEET AWAY SMITHVILLE LAKE.NEWSCHOPPER 9 FLYING OVER THIHOME CLAY COUNTY TAXPAYERSHELPED PAY TO MANAGE.IT IS A HOM WHERE CLAY COUNTYPUBLIC SERVICES ADMINISTRATORNICOLE BROWN SIGNED TH LEASETO LIVE IN RENT-FREE.BROWN IS PAID MORE THAN $114,000PER YEAR AND OVERSEES AMONGOTHER THINGS, THE COUNTY’S PARKRANGERS AND PUBLIC RECORDS




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