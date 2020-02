Solicitan donaciones de vestidos y trajes formales 6 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Solicitan donaciones de vestidos y trajes formales Ya comenzó la colecta de vestidos y trajes formales para regalar a estudiantes en el evento “Cinderella’s Closet” para sus fiestas de graduación y “prom”. 0

shares ShareTweetSavePostSend Solicitan donaciones de vestidos y trajes formales Peícula.### si tiene vestidos y trajes que ya no usa puede donarlos a estudiantes que los necesitan. La organizacón student california teachers association esá aceptando donaciones de vestidos y ropa formal para las fiestas de prom. Estas iágenes son de las donaciones del año pasado. Este año tambén estan buscando recibir donaciones de ropa para hombres. Puede donar desde de vestidos formales, trajes, zapatos y accesorios en buenas condiciones. Los años pasados hemos donados como 100 vestidos por evento, entonces este año queremos pasar esa meta. Puede llevar las cosas a las direcciones que aparecen en pantalla. Los óvenes podán escoger su ropa el 5 de abril completamente





