Con tan solo la primaria pudo publicar su primer libro.

shares ShareTweetSavePostSend Con tan solo la primaria pudo publicar su primer libro. Un escritor autodidacta y que recientemente quedo desempleado logro publicar su primer libro. L vive en redding pero johan castellanos lo entrevisto aqí en chico. Johan cual fue la inspiracón para este libro?. Ramon hernandez se inspió en su madre para escribir este libro y le tomo ás de cuatro años en terminarlo. Ramon hernandez o monsho como lo llaman sus amigos, vive en redding desde hace ás de 20 años. Este nativo de unón de tula jalisco logro que una casa editorial, en los estados unidos, le publicara su primer libro titulado la isla de la esperanza. "yo estaba con ese nervio estaba con ese miedo y que voy a hacer si no lo aceptan. Haía la posibilidad que ú lo pudieras editar tu solo e imprimirlo pero no es el caso. Cuando ellos les llego le libro dijeron sabes que tiene gancho y tiene historia. El libro trata sobre una joven mujer, que tiene que sobrevivir en una isla desierta estando embarazada. Para raón la inspiracón de este libro es el genero femenino y principalmente a su madre. " yo naí en una familia con condiciones muy precarias pero mi madre nunca reneó, nunca la vi que renegara, siempre positiva, siempre buscando lo mejor para nosotros. Pero esa es mi inspiracón de que ella fue luchona de que ella busco". Gracias a su dedicacón y a pesar que raón solo estudio la primaria, pudo sacar el libro adelante. "es como un hijo porque al hijo ú lo vas a ir educando de acuerdo a las necesidades que llevan, pero ú el libro lo vas a ir haciendo para que te agradezca al igual que un hijo es eso". "raón tardo en escribir la isla de la esperanza, ás de cinco años y el libro contiene alrededor de 65,300 palabras." Este autodidacta encuentra inspiracón cerca de la naturaleza, ya que le recuerda al rancho donde crecó. Tal vez esas mismas ganas de salir de la pobreza que tenia de niño, es lo que lo motiva a seguir escribiendo a pesar de las burlas de muchos. "yo siempre he dicho que si alguien te cierra una puerta esa puede ser la inspiracón a que sigas adelante, que chiste tendía de que llegaran hey ásate, ya esá todo listo, no tiene chiste&"





