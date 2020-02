Comienza demolición de ex restaurante bar 28 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Comienza demolición de ex restaurante bar El lunes por la mañana comenzó la demolición del edificio donde antes estaba el restaurante “The Graduate” en Chico. 0

El edificio donde antes estaba el restaurante the graduate en chico comenó a ser demolido. Natural sound el edificio en la calle octava era un restaurante bar deportivo muy popular que cerro en el 2015. Los vecinos dicen que muchas personas sin hogar lo han usado para dormir y se encontraron varias agujas. La demolicón comenó a las siete de la mañana. Hablamos con un vecino que dice estar complacido por la demolicion... se mira muy bien, no se como decirlo pero se mira muy bien que ya lo esten limpiando y que ya van a venir buenas cosas el dueño de la propiedad dice que quieren poner departamentos nuevos, restaurantes y estacionamiento en el futuro. Se espera que la construccón comience en el





