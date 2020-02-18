Canyon County GOP hosts Lincoln Day banquet

RACHEL---IT'S ACANYON COUNTYTRADITION----ONPRESIDENT'S DAY,THE COUNTYREPUBLICAN PARTYALWAYS HOLDS THEIRANNUAL LINCOLN DAYBANQUET.IT'S A CHANCE FORTHE LOCAL G.O.P.
TOHEAR FROMSPEAKERS, AND GETCAUGHT UP ONTHINGS HAPPENINGHERE AND INWASHINGTON.SENATOR MIKECRAPO WAS ONE OFTHE SPEAKERS ATMONDAY NIGHTSEVENT, AND WEASKED HIM WHY HEENJOYS THESEGATHERINGS."THAT'S ANOPPORTUNITY FORREPUBLICANS TO GETTOGETHER AND TODISCUSS POLITICSAND REALLY ENGAGEIN WHAT THE PARTYIS ALL ABOUT WHICHIS TO TRY ANDSTRENGTHEN ANDIMPROVE AMERICA."ON A SIDE NOTE, YOUCAN HEAR SENATORMIKE CRAPO TALK INDETAIL ABOUT THERECENT SENATEIMPEACHMENTHEARINGS COMINGUP THIS SUNDAYNIGHT AT 10:00 ON SIXON YOUR SIDE.