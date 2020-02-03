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How to lose weight, not money

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:11s - Published < > Embed
How to lose weight, not money

How to lose weight, not money

There are so many ways to work out today, from online subscriptions, specialty gyms, and even apps.

Today, there are over 37, 000 fitness apps to choose from and the list continues to grow.
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How to lose weight, not money

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Graham Mad Teacher @HugoCoriat WTMW? 1. A: How are you getting on? B: So __ so good. 2. Please come! You never know, you __ enjoy th… https://t.co/vew8uSKmBA 27 minutes ago

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🖤 finna lose some weight and get some money to buy new fits. So who is tryna send me some money? 45 minutes ago

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