Stess liées au travail et de l'humour 19 hours ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 02:10s - Published David Granirer, conseiller, parle de stess liées au travail et de l'humour. David Granirer, conseiller, parle de stess liées au travail et de l'humour. 0

shares ShareTweetSavePostSend Stess liées au travail et de l'humour Es Le stress que nous vivons dépend du manque de contrôle que nous ressentons. Donc, moins nous avons le contrôle de notre vie, plus nous nous sentons stressés. Un article a été rédigé sur un groupe de 566 aviateurs navals américains qui ont passé sept ou huit ans dans des camps de prisonniers de guerre nord-vietnamiens et où ils ont été battus et affamés. Ils n’avaient aucun contrôle sur leur vie. De nos jours, pour un groupe comme celui-ci, on observerait normalement un taux du trouble de stress post-traumatique se situant entre 50 et 90 %, mais pour ce groupe, les chercheurs ont enregistré un taux comparable à celui calculé pour le grand public, soit environ 3 à 5 %. Ce qu’ils en ont conclu, c’est que ce groupe avait volontairement pris la décision d’avoir recours à l’humour comme moyen de défense et pour essayer de conserver un certain sentiment de contrôle pendant cette période. Cet article contient également des exemples qui illustrent que certaines personnes allaient jusqu’à risquer leur vie pour raconter une blague à une autre personne, car elles sentaient que cette dernière avait besoin de se faire remonter le moral. L’humour a donc un certain je-ne-sais-quoi et si nous voulons faire preuve d’humour au travail, lorsque nous sentons que nous n’avons plus le contrôle, sachez que le fait de rigoler avec nos collègues aurait pour effet de raviver un sentiment de contrôle qui aide à nous protéger des effets du stress. Lorsque nous sommes très stressés au travail et qu’il y a ce manque de contrôle, ou ce sentiment de manque de contrôle, nous pouvons décider de manière individuelle ou collective d’avoir recours à l’humour. Apporter des lunettes rigolotes au travail, comme des lunettes Groucho Marx, des poulets en caoutchouc, ou d’autres articles de ce genre en font partie. Ces plaisanteries sont réchauffées, mais elles font tout de même rire les gens. Le fait de prendre des décisions individuelles et collectives aidera les gens à traverser les périodes de stress. Pour obtenir d’autres suggestions, il est possible de rencontrer les membres des RH. Il est également possible de consulter des professionnels, comme des psychologues, des psychologues en milieu de travail, des employés du programme d’aide au personnel, bref des gens qui pourront vous donner des suggestions pour vous aider.





You Might Like

Tweets about this