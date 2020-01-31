Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Why is Western New York so good at rescuing dogs?

Why is Western New York so good at rescuing dogs?

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:27s - Published < > Embed
Why is Western New York so good at rescuing dogs?

Why is Western New York so good at rescuing dogs?

There are dozens of rescue groups across Western New York which focus on finding furry friends from all over the country their forever homes.

Be their Voice Rescue is one of those rescues.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Why is Western New York so good at rescuing dogs?

SIX AND A HAMILLION ANIMALSENTER SHELTERSEACH YEAR.AND NEARLY A MILLIONOF THOSE ANIMALSARE DOGS THAT AREEVENTUALLYEUTHANIZED.BUT AS 7 EYEWITNESSNEWS REPORTEROLIVIA PROIA SHOWSUS -- ONE LOCALWOMAN IS MAKING ITHER MISSION TORESCUE AS MADOGS AS POSSIBLE...FROM SHELTERS INBUFFALO ANDBEYOND.NAT HIORCHID IS FINALLYGOING HOME.NATS THIS IS YOURMOMALEXANDRA: SHE'SGOING TO BE VERYLOVED.

LOTS OF HUGS.LOTS OF KISSES.

LOTSOF FOOD.

I JUST HOPESHE NEVER FEELLONELY OR SAD AGAINORCHID JOURNEYEDTO BUFFALO FROM ASHELTER IN SOUTHTEXAS.JANUARY: I SAWORCHIDS FACE AND IJUST SAW HER SOUAND I SAID I HAVE TOHELP THIS DOG.

AND ISAW HER LEG AND IWAS JUST LIKE IF IDON'T HELP HER SHE'SGOING TO DIEJANUARY VAUGHN ISPRESIDENT OF BTHEIR VOICE.

SHESAYS THE SHELTERWHERE ORCHID CAMFROM IS POOR ANDOVERPOPULATED.WITH NO MONEY TONURSE HER BACK THEALTH, SHE WOULDHAVE BEEN PUTDOWN.JANUARY: ORCHID IS BYCHANCE.

SHE'S ONEA MILLION.

SHE'S ALUCKY DOG.VAUGHN ALSO HELPSTHE CITY OF BUFFALOANIMAL SHELTER.

SHEPLACES THEIR DOGSIN FOSTER CARE.NAT SOUND HER BACKLEGS WERE WEAKFROM BEING KEPT IN ACRATEAMARA'S FOSTER MOMSAYS SHE CAME INTOTHE BUFFALO ANIMALSHELTER COVERED INCIGARETTE BURNS...AFRAID OF NEAREVERYONE.JANUARY: AND NOWSHE'S READY TO TAKEON THE WORLDNAT SOUND SHE WILLBE SOMEONE'SABSOLUTE BESTFRIEND.JANUARY: THESE DOGSJUST NEED A CHANCETHAT'S IT.THAT'S ONE OF THEREASONS WHYWESTERN NEW YOIS SO GOOD AT SAVINGTHESE PUPS - THERE'SSO MANY RESCUESWILLING TO TAKECHANCE.JANUARY: WE AREVERY LOYAL TO SAVINGTHESE DOGS.

WE AREVERY LOYAL TOEDUCATING THEPUBLIC.GARY WILLOUGHBYTHE PRESIDENT ANDCEO OF THE S-P-C-ASERVING ERIECOUNTYGARY: THE PUBLIC ISHERE IN FULL FORCETO ADOPT AS SOON ASTHE ANIMALS COME IIT WOULDN'T MAKESENSE TO BRING THEMIN IF THERE WEREN'TLOVING HOMES.ALEXANDRA: THOSESWEET LITTLE EYES.SHE JUST SEEMS SOSWEET.IN WEST SENECA,OLIVIA PROIA, 7EWN.




You Might Like


Tweets about this

Myanmar__EXOL

에리 RT @baozinlove: @WWEXOL @weareoneEXO Please vote for #EXO (and Sehun) for April birthday celebrant. The first prize is New York Timesquare… 9 hours ago

baozinlove

XiumInlove @WWEXOL @weareoneEXO Please vote for #EXO (and Sehun) for April birthday celebrant. The first prize is New York Tim… https://t.co/1vsL9cbTE8 15 hours ago

baozinlove

XiumInlove @exoxiuminwife26 @EXOxPHerries @weareoneEXO Dont forget also to vote #EXO for April birthday celebrant. The first p… https://t.co/KF2tEh6p4b 15 hours ago

Richard31225984

Bogard Bagonia Folks.The time is now....Kenny did his best.Its time for plan B...Western Seperation .We have little in common with… https://t.co/F6mvxiBSpc 22 hours ago

TrevorDown6

Trevor Down Speaking of which, they showed a shot of York U's team practicing....and I still can't believe they had a good team… https://t.co/Qjwp5kKEUC 1 day ago

steezelowkey

Seth @straykei @TheRealJReed @jo_mendelson I live in Western New York/Upstate and I don’t run into these kind of things.… https://t.co/xw3d8AXGuF 2 days ago

WillRuger

William Ruger Due to the power shift in Richmond, the western and more rural parts of the rest of Virginia are getting (and will… https://t.co/f3fBvVeZm3 3 days ago

kleixa

Infinite Mess @GarlicCorgi I honestly am starting to think it's good if America collapses. There will be an Eastern American Empi… https://t.co/taN1A8bbeQ 3 days ago


Recent related videos from verified sources

Space engineer makes her own rotary cell phone [Video]Space engineer makes her own rotary cell phone

NEW YORK — A woman in New York invented an insanely awesome old school rotary style cell phone. With all the varied—and often times useless—functions on today's modern not-so-smartphones,..

Credit: TomoNews US     Duration: 01:17Published

Flights to Furever: helping pups from Texas find home in Western New York [Video]Flights to Furever: helping pups from Texas find home in Western New York

A Buffalo native is bringing several dogs from a shelter near San Antonio to Western New York to find new homes.

Credit: Rumble     Duration: 00:43Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.