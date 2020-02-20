Over a thousand President Trump supporters were at Meadows Field Airport awaiting his arrival

IT'S SO EXCITING.
IT IS, ITREALLY IS.THE EVENT WAS INVITE ONLY,ACCORDING TO THE WHITE HOUSE- TRUMP ADDRESSED LOCAL FARMERSAND WATER ISSUES ACROSS THECENTRAL VALLEY - AN ISSUE MANYCENTRALVALLEY FARMERS LIKE LARRYBETTINCOURG HAVE HAD TO DEALWITH."WE HAVE A FEDERAL CONTRACT THATSAYS YOUR GOING TO GET ANX-AMOUNT OFWATER AND WE HAVEN'T SEEN 100PERCENT OF ALLOCATION IN YEARS.THEY ALMOST TAKE THE POSITIONNOW THAT 50 PERCENT IS 100PERCENT FOR US."ACCORDING TO MANY FARMERS ANDLOCAL OFFICIALS WATERSUPPLY AND DELIVERY HAS BEEN ANISSUE LONG IN THEMAKING."I THINK SOMETIMES WE DON'T DEALWITHISSUES UNTIL THEY ARE SUPER HUGEAND UNTIL THEY HAVE TO BE DEALTWITHIMMEDIATELY."POEOPLE OF ALL FAITHS WEREINVITED TO THE EVENT,ACCORDING TO A MEMBER OF THESIKH COMMUNITY.THERE IS QUITE A BIT OF SIKHCOMMUNITY MEMBERS WHO SUPPORTPRESIDENTTRUMP.PRESIDENT TRUMP'S VISIT MARKINGTHE FIRST VISIT BY ASITTING PRESIDENT IN EIGHT YEARS- THE EXCITEMENTAMONGST HIS SUPPORTERS WERECLEAR.I HAVE NO DOUBT THAT WHATEVER HESAYS, IS GOING TO BE GREAT FORBAKERSFIELD.WHILE THERE ARE MANY SUPPORTERSOUT HERE - THERE