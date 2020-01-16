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FATF: All 39 members barring Turkey sent a stern message to Pakistan on terror funding|OneIndia News

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FATF: All 39 members barring Turkey sent a stern message to Pakistan on terror funding|OneIndia News

FATF: All 39 members barring Turkey sent a stern message to Pakistan on terror funding|OneIndia News

DESCRIPTION: TWO DALIT BROTHERS ACCUSED OF THEFT WERE BEATEN UP AND TORTURED ALLEGEDLY BY STAFF AT A PETROL STATION IN RAJASTHAN ON SUNDAY.

DURING US PRESIDENT DONALD TRUMP'S VISIT TO INDIA NEXT WEEK, FIRST LADY MELANIA TRUMP IS LIKELY TO WATCH A HAPPINESS CLASS AT A DELHI GOVERNMENT SCHOOL.

AHEAD OF US PRESIDENT DONALD TRUMP'S TWO-DAY INDIA VISIT NEXT WEEK, AGRA IN UTTAR PRADESH IS WITNESSING A MAKEOVER OF SORTS.

UTTAR PRADESH POLICE ON WEDNESDAY BOOKED THE RULING BJP MLA RAVINDRANATH TRIPATHI, HIS NEPHEW AND FIVE OTHER FAMILY MEMBERS FOR ALLEGEDLY RAPING A WOMAN IN HER 30S FROM 2016 TO 2017 AND FORCING HER TO ABORT HER TWO-MONTH PREGNANCY.

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Bharath93025521

Bharath Garaga ⦁ All members of FATF barring Turkey ask Pakistan to honour its commitments to stop terror funding before June this year. 5 hours ago

BoseD_Nation1st

Devanjan Bose Stern message to Pak from FATF members! At Paris Financial Action Task Force (FATF),all 39 members, barring Turkey,… https://t.co/rHfQFQpMwI 7 hours ago


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