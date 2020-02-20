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Search continues for two boaters missing since Tuesday

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:41s - Published < > Embed
Search continues for two boaters missing since Tuesday

Search continues for two boaters missing since Tuesday

The search continues for two boaters who were due to arrive in Vero Beach Tuesday.

Overdue are Gerald Cook, 81, and Peter Cook, 55, and four of their dogs aboard a 52-foot yellow steel vessel.
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Search continues for two boaters missing since Tuesday

IN VERO BEACH ON TUESDAY.81-YEAR OLD GERALD COOK, AND55 YEAR OLD PETER COOK LEFTFROM PORT ST.

JOE IN PANAMACITY LAST THURSDAY.

THEY HAVEFOUR DOGS WITH THEM ON BOARDTHIS 52-FOOT STEEL VESSELNAMED "ROME".

IF YOU'VE SEENTHIS VESSEL ON YOUR SCREENCALL AUTHORITIESWHILE THEY WERE SEARCHING FORTHE COOKS... THE COAST GUARDRESCUED TWO*DIFFEREN*BOATERS IN THE GULF OF MEXICO.THEY WERE IN A LIFE RAFT FIVEMILES OFF CALADESI ISLAND.

THECOAST GUARD SAYS INCIDENTSLIKE THESE ARE A GOOD REMINDEROF THE IMPORTANCE OF HAVINGPROPER SAFETY ANDCOMMUNICATION EQUIPMENON-BOARD AT ALL TIMES.TOMORROW WE WILL LEARN MOREAB




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