Search continues for two boaters missing since Tuesday

IN VERO BEACH ON TUESDAY.81-YEAR OLD GERALD COOK, AND55 YEAR OLD PETER COOK LEFTFROM PORT ST.
JOE IN PANAMACITY LAST THURSDAY.
THEY HAVEFOUR DOGS WITH THEM ON BOARDTHIS 52-FOOT STEEL VESSELNAMED "ROME".
IF YOU'VE SEENTHIS VESSEL ON YOUR SCREENCALL AUTHORITIESWHILE THEY WERE SEARCHING FORTHE COOKS... THE COAST GUARDRESCUED TWO*DIFFEREN*BOATERS IN THE GULF OF MEXICO.THEY WERE IN A LIFE RAFT FIVEMILES OFF CALADESI ISLAND.
THECOAST GUARD SAYS INCIDENTSLIKE THESE ARE A GOOD REMINDEROF THE IMPORTANCE OF HAVINGPROPER SAFETY ANDCOMMUNICATION EQUIPMENON-BOARD AT ALL TIMES.TOMORROW WE WILL LEARN MOREAB