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Local Residents React To Democratic Debate

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:02s - Published < > Embed
Local Residents React To Democratic DebateDan Koob reports.
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Local Residents React To Democratic Debate

ELIZABETH WARREN WAS HISTOUGHEST CRITIC.THE NEVADA CAUCUSES ARESATURDAY."EYEWITNESS NEWS" REPORTERDAN KOOB IS LIVE IN THE SATCENTER.YOU HAVE LEARN THAT THE DEBATELEFT SOME DEMOCRATS VERYCONCERN.YES, OPEN SEASON ON FORMERNEW YORK CITY MAYOR MICHAELBLOOMBERG AS FIVE OTHERDEMOCRATIC CANDIDATES TOOKTHEIR FIRST CRACK AT BILLIONAIR'S POLITICS IN OFFICE ANDHISTORY AS AS AN EMPLOYER.I WOULD LIKE TO TALK ABOUTWHO WE ARE RUNNING AGAINST ABILLION AIR WHO CALLS WOMANFAT BROAD AND HORSED FACELESBIANS AND NO I'M NOTTALKING ABOUT DONALD TRUMP BUTI'M TALKING ABOUT MAYORBLOOMBERG.REPORTER: PEGGY WAS EATINGLUNCH AT COURT DINE INNERMEDIA TRYING TO DIGEST HERFIRST EXPOSURE TO MICHAELI TOLD HOLD THAT MUCH HOPEFOR HIM.REPORTER: ONE WOMANDESCRIBED IT AS A DEMOLITIONDERBY.FORMER PHILADELPHIA MAYORMICHAEL NUTTER'S WORKING ONTHE BLOOMBERG CAMPAIGN.I WOULD SAY NOT OUR BESTMOMENT BUT ANY STRONGER LIKE ISAID, FIRST DEBATE, I'M SUREFOR ALL OF THE OTHER CANDIDATEHOFF BEEN DEBATING FOR EIGHTMONTHS, YOU KNOW, WE PROBABLYDON'T REMEMBER WHAT THAT FIRSTDEBATE WHERE IS LIKE FOR ALLOF THEM AND SO WE'VE GOT SOMEGROUND TO MAKE UP.REPORTER: IN THE LATESTQUINNIPIAC POLL RELEASEDTHURSDAY EVERY DEMOCRATS GAINGROUND IN THE POTENTIALGENERALLY LEX AGAINSTPRESIDENT TRUMP, BUT THEDEMOCRATS WHAT HE SPOKE TO WARBYE ELECTABILITY AMONG THE SIXMOST LIKELY CANDIDATES.WHO IS THE DEMOCRAT, YOUKNOW, YOU HAVE BLOOMBERG WASA REPUBLICAN AND YOU HAVESOCIALISTS, AND SO WE WILLSEE.MIKE BLOOMBERG WEATHEREDTHE STORM AND FOLKS TRIED TO,YOU KNOW, LAND A COUPLEDIFFERENT PUNCHES HERE ANDTHERE.REPORTER: BLOOMBERG'S FIRSTTIME ON THE BALLOT IS NOTUNTIL SUPER TUESDAY BUT WILLBE ON THE DEBATE STAGE NEXTWEEK IN SOUTH CAROLINA ASWELL.LIVE FROM THE SAT CENTER, DANKOOB FOR CBS-3 "EYEWITNESSNEWS".DAN, THANK YOU.CBS NEWS WILL CO HOST NEXTDEMOCRATIC PRESIDENTIAL DEBATEAND CHARLESTON, SOUTH CAROLINAGAYLE KING AND NORAH O'DONNELL




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