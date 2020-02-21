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Wisconsin lawmaker's daughter sentenced in pregnant woman's overdose death

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:58s - Published < > Embed
Wisconsin lawmaker's daughter sentenced in pregnant woman's overdose death

Wisconsin lawmaker's daughter sentenced in pregnant woman's overdose death

Cassie Nygren, the daughter of Marinette lawmaker John Nygren, was sentenced Thursday to 13 years in prison and 17 years extended supervision on drug charges, including supplying the drugs that lead to the fatal overdose of a pregnant woman.
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Wisconsin lawmaker's daughter sentenced in pregnant woman's overdose death

THE DAUGHTER OFMARINETTELAWMAKER "JOHNNYGREN"..SENTENCED TODAY..TO THIRTEEN-YEARSIN PRISON..

ANDSEVENTEEN-YEARSEXTENDEDSUPERVISION ONDRUG CHARGES..INCLUDINGSUPPLYING THEDRUGS..

THAT LEADTO THE FATALOVERDOSE..

OF APREGNANT WOMAN."COURT RECORDS"SHOW..

"JENNIFERSKEEN"..

WAS NEARLYSIX-MONTHSPREGNANT..

WHENSHE OVERDOSED..

ONDRUGS SUPPLIED BY"NYGREN"..

AND"SHAWN GRAY.""NYGREN"..

WASEMOTIONAL..

IN THECOURTROOM TODAY."I have a 3 year old sonHendricks, whom is myheart and motivation.

Iwant nothing more in lifethan to be a good motherto him so something hasto change change has tohappen because goodmoms don't do drugs andgood moms don't go tojail.""NYGREN" HASALREADY SERVEDMORE THAN EIGHT-HUNDRED DAYS INJAIL.GRAY..

ONE OFNYGREN'S CO-DEFENDANTS..

WASSENTENED TOTWELVE-YEARS..

IN"JUNE"..

FOR HIS ROLEIN "SKEEN'S" DEATH....




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