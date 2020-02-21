Wisconsin lawmaker's daughter sentenced in pregnant woman's overdose death

THE DAUGHTER OFMARINETTELAWMAKER "JOHNNYGREN"..SENTENCED TODAY..TO THIRTEEN-YEARSIN PRISON..
ANDSEVENTEEN-YEARSEXTENDEDSUPERVISION ONDRUG CHARGES..INCLUDINGSUPPLYING THEDRUGS..
THAT LEADTO THE FATALOVERDOSE..
OF APREGNANT WOMAN."COURT RECORDS"SHOW..
"JENNIFERSKEEN"..
WAS NEARLYSIX-MONTHSPREGNANT..
WHENSHE OVERDOSED..
ONDRUGS SUPPLIED BY"NYGREN"..
AND"SHAWN GRAY.""NYGREN"..
WASEMOTIONAL..
IN THECOURTROOM TODAY."I have a 3 year old sonHendricks, whom is myheart and motivation.
Iwant nothing more in lifethan to be a good motherto him so something hasto change change has tohappen because goodmoms don't do drugs andgood moms don't go tojail.""NYGREN" HASALREADY SERVEDMORE THAN EIGHT-HUNDRED DAYS INJAIL.GRAY..
ONE OFNYGREN'S CO-DEFENDANTS..
WASSENTENED TOTWELVE-YEARS..
IN"JUNE"..
FOR HIS ROLEIN "SKEEN'S" DEATH....