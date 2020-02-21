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KFC Introduces Chicken & Donuts Sandwiches, Baskets

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:36s - Published < > Embed
KFC Introduces Chicken & Donuts Sandwiches, BasketsKFC's chicken & donuts will be available nationwide on Monday.
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KFC Introduces Chicken & Donuts Sandwiches, Baskets

BY MAIL FIRST AND ISSUE ISUNRESOLVED AN AGENT WILL SHOWUP, UNANNOUNCED.WELL, CHICKEN WARS AREHEATING UP A TWIST ON CHICKENAND WAFFLES.KFC VERSION SWAPS OUTWAFFLE FOR A DOUGHNUT.FAST FOOD RESTAURANT IS HOPINGTHAT THIS WILL BE A NEW TREND.IT MAKES MY HEARTBURN.LOOK AT THIS.YOU CAN HAVE IT AS A SANDWICH,CHICKEN FILET BETWEEN TWO WARMGLAZED DOUGHNUTS OR BASKETWITH YOUR CHOICE OF TENDERS ORBONE IN CHICK WHEN A DID HENUT OR TWO OF THE SIDE.KFC CHICKEN AND DOUGHNUTS WILLBE AVAILABLE NATIONWIDE MONDAYBUT YOU DO NOT HAVE A LOT OFTIME THEY WILL BE AVAILABLE




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CBS Philly KFC Introduces Chicken & Donuts Sandwiches, Baskets https://t.co/xEztrZTM9K 1 hour ago

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