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Bernie Sanders will visit Bakersfield this afternoon

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:41s - Published < > Embed
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Bernie Sanders will visit Bakersfield this afternoon

INTO A HOUSEHOLDNAME FOUR YEARS AGO, WILL BEMAKING A STOP IN BAKERSFIELDFOR A RALLY TODAY.

THIS COMINGFOUR MONTHS AFTER HEHAD TO CANCEL AN APPEARANCE ATCSUB BECAUSE HE HAD A HEARTATTACK."I HOPE BERNIE FEELS BETTER.WE'RE REALLY DISAPPOINTED WEDIDN'T GET TO SEEHIM, WE WERE REALLY EXCITED."SANDERS TOOK SOME TIME AWAY FROMTHE CAMPAIGN TRAILTO RECOVER.

BUT IT WASN'T TOOLONG BEFORE HE GOT BACK INTOTHE GROOVE OF THINGS, PUSHINGFOR THE 2020 DEMOCRATICNOMINATION."WITH THE GREAT MEDICAL CARE THATI RECEIVED, I AM HAPPY TO REPORTTO YOUTHAT I AM MORE THAN READY."SANDERS CURRENTLY HAS A SIZEABLELEAD OVER OTHERDEMOCRATIC CANDIDATES ACCORDINGTO A WASHINGTONPOST AND ABC NEWS POLL.

THISISN'T HIS FIRST TRIP TOBAKERSFIELD.

THE CANDIDATEHOLDING A RALLY AT THE KERNCOUNTY FAIRGROUNDS WHEN HE WASCAMPAIGNING IN2016.

SANDERS SPEAKING WITH23ABC THEN ABOUT TUITIONPRICES."IF YOU THINK THAT IT'S OK THATHUNDREDS OF THOUSANDS OF BRIGHTYOUNGPEOPLE IN THIS COUNTRY CAN NOTAFFORD TO GO TO COLLEGE, YOU CANVOTE REPUBLICAN CAUSE I DON'TTHINK THAT'S A GOOD IDEA."BERNIE'S VISIT COMES JUST TWODAYS AFTER PRESIDENTDONALD TRUMP PAID A VISIT TOBAKERSFIELD, SPEAKING WITHLOCAL FARMERS ABOUT WATERISSUES.

AT ONE POINT IN HISSPEECH, TRUMP SAYING HE BELIEVESTHE SURGING MIKEBLOOMBERG WILL NOT BE THE 2020DEMOCRATIC CANDIDATE,INSTEAD."WE'LL HAVE TO START WORKING ONCRAZY BERNIE PRETTY SOON."TODAY'S RALLY IS SCHEDULED TOSTART AT 3:30 THIS AFTERNOON ATTHE SPECTRUM AMPHITHEATER INBAKERSFIELD.

IT'S FREE AND OPENTO THE PUBLIC AND ENTRANCE ISPROVIDED ON A FIRST COME FIRSTSERVE BASIS.

IN BAKERSFIELD,AUSTIN WESTFALL 23ABCCONNECTING YOU.THE ATTORNEY FOR MONSIGNOR CRAIGHARRISON HAS FILED A




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