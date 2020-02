Un caso de Coronavirus en el Condado de Sacramento 25 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Un caso de Coronavirus en el Condado de Sacramento Las autoridades de salud anunciaron el primer caso de una persona con síntomas del Coronavirus. El paciente recientemente viajo a China. 0

shares ShareTweetSavePostSend Un caso de Coronavirus en el Condado de Sacramento Se confiró otro caso de coronavirus en el norte del estado, esta vez en el condado de sacramento. Funcionarios de salud dijeron que el residente de sacramento viaó recientemente a china y regreó a estados unidos el 2 de febrero. El paciente esá en cuarentena en su hogar. El departamento de salud ública del condado de sacramento dice que el riesgo de exposicón al publico es bajo. Ayer el condado de humboldt tambén confirmo un caso y estan monitoreando un posible segundo caso. Los centros para el control y la prevencón de enfermedades han confirmado 34 casos del nuevo coronavirus en el pís. Estos incluyen 21 casos entre individuos repatriados, aí como 13 casos de personas dentro del pís.





