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Family, friends of teen shot and killed in Boynton Beach call for end of gun violence

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:05s - Published < > Embed
Family, friends of teen shot and killed in Boynton Beach call for end of gun violence

Family, friends of teen shot and killed in Boynton Beach call for end of gun violence

Friends and family of Cykera Wright gathered to walk and remember her.

It's been three weeks since Cykera Wright lost her life.
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Family, friends of teen shot and killed in Boynton Beach call for end of gun violence

FRIENDS AND FAMILY OF AN18-YEAR-OLD GIRL GATHEREDTONIGHT.

IT'S BEEN THREE WEEKSSINCE CYKERA WRIGHT LOST HERLIFE - IN BOYNTON BEACH.WPTV NEWSCHANNEL 5'S TODDWILSON WAS WITH LOVED ONES ATONE OF WRIGHT'S FAVORITEPLACES - THE BOYS AND GIRLSCLUB - AS THEY SHARE HERMESSAGE.

TODD?THIS EVENING CYKERA'S FAMILYAND FRIENDS HELD A WALK TOREMEMBER HER AND THE SWESOUL SHE WASHAVE A HOLE IN MY HEART THATWILL NEVER BE FILLED.

NATS:(VO) LESLIE HUGGINS LEADS AWALK IN HER DAUGHTERS HONOR.ON FOOT WITH HER ARE FRIENDSOF CYKERA'S FROM THE BOYS ANDGIRLS CLUB.

(SOT 20:10:31) MYBABY WILL NEVER BE FORGOTTENAMONGST ME, HER FRIENDS, HERFAMILY.

.

.NEVER.

NATS: (VO)18 YEAR OLD CYKERA WRIGHT WASSHOT AND KILLED JANUARY 31STWHILE HANGING OUT WITH FRIENDSIN BOYNTON BEACH.

THE SHOOTINGINJURED THREE OTHERS ANDACCORDING TO INVESTIGATORS THEMOTIVE IS STILL UNCLEAR.

NATS:(VO) THE GROUP IS ON A TWOMILE TREK TO CYKERA'S GRAVESITE.

AMONGST THE GROUP IS HERBEST FRIEND WIDNIE MARCELIN.(SOT 20:13:21) 6 SEC (COVERWITH VIDEO!!!!!) CYKERA WAS APERSON THAT YOU COULD TALK TOOON A DAILY.

SHE WASN'T ONE TOJUDGE AND SHE ALWAYS MADE YOUSMILE.

NATS: (VO) SHE SAYS,CYKERA WAS SPECIAL.

(SOT20:14:10) SHE WAS THE BESTFRIEND YOU COULD EVER HAVENATS: 3:46:06 NO MORE GUNS.

..

(VO) THEIR MESSAGE WAS CLEARAND STEP BY STEP THE GROUP GOTCLOSER TO THEIR DESTINATION.ONCE AT THE GRAVE WHITE ROSESENCIRCLED CYKERA'S RESTINGPLACE.

(SOT 2:12:29) CYKERAHAS A GUARDIAN ANGEL NEXT TOHER SHE'S RIGHT NEXT TO MYMOM.

NATS: (VO) BLESSED ARETHE PEACEMAKERS.

(SOT 2:31:08)WE ALL HAVE ANGELS AND MYDAUGHTER WAS BLESSED TO BERIGHT NEXT TO HER GRANDMA.

HERGRANDMA WILL GUIDE HER THEREST OF THIS WAY.




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