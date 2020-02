Détection et prévention de la rétinopathie diabétique 3 hours ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 02:56s - Published Détection et prévention de la rétinopathie diabétique Le Dr David Maberley, MD, MSc. (Epid), FRCSC, ophtalmologiste, discute de la prévention et de la détection de la rétinopathie diabétique. 0

shares ShareTweetSavePostSend Détection et prévention de la rétinopathie diabétique Es Si vous êtes diabétique, votre risque de rétinopathie diabétique augmente en fonction de la façon dont vous contrôlez votre état de santé général. Si vous parvenez à bien contrôler votre glycémie et à maîtriser votre taux d'HbA1c, si vous pouvez maintenir votre pression artérielle basse et contrôlée, et si vous pouvez contrôler votre taux de cholestérol sérique, alors votre risque de développer une rétinopathie diabétique sera réduit significativement. Et c'est un élément important pour tous les patients atteints de diabète de discuter avec leur médecin de famille. Maintenant, en supposant que vous faites de votre mieux avec votre contrôle systémique, alors vous avez encore besoin d'avoir les yeux examinés. Et ce processus nécessiterait d'aller voir un ophtalmologiste, ayant des gouttes dilatées dans les yeux afin que la rétine puisse être examinée correctement. Vous vous asseyez alors à un microscope de haute puissance, faites examiner vos rétines, souvent avec un microscope de phare aussi bien. Et en fonction de ce qui a été vu, des tests supplémentaires pourraient être nécessaires. Maintenant, plusieurs fois, ce test peut être effectué le même jour. Cela comprendrait un test comme une angiographie à la fluorescéine, où le colorant est injecté dans votre bras, et des photos sont prises de l'œil. Il y a un test de photographie au laser qui peut être fait pour regarder l'épaisseur de la rétine, si nous sommes préoccupés par la fuite de liquide dans votre zone de vision centrale. Et ce sont vraiment les principaux tests que nous ferions pour regarder votre œil en conjonction avec l'examen de la vue, pour diagnostiquer la rétinopathie diabétique. Vos élèves seront dilatés pendant le processus, alors apportez une paire de lunettes de soleil, ou demandez à quelqu'un de vous conduire et de venir vous chercher chez vous, c'est probablement une bonne idée. Une fois que vous êtes vu par votre ophtalmologiste, si des tests sont nécessaires, selon les installations disponibles pour cette personne, il peut être possible d'effectuer vos tests le même jour et même éventuellement le même jour afin que votre traitement, si vous besoin, peut être initié le plus rapidement possible pour votre rétinopathie diabétique. Si vous avez des questions ou d'autres questions sur le diabète ou la rétinopathie diabétique, parlez-en à votre médecin de famille ou à votre ophtalmologiste local





You Might Like

Tweets about this