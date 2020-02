Diabète et considérations liées au mode de vie 1 day ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 03:38s - Published Diabète et considérations liées au mode de vie Sarah Blunden, Dt.P. ÉAD, CPT, nutritionniste, discute de l'importance de choisir un bon style de vie lors de la gestion du diabète. 0

Diabète et considérations liées au mode de vie Par semaine d'une activité physique, des exercices d'aérobie qui vaut à peu près 2h30 par semaine. On recommande aussi de faire des exercices de résistance avec des poids ou des élastiques trois fois par semaine. Si vous venez de commencer à faire des exercices où vous changez votre programme, il est très important en premier d'en discuter avec votre médecin pour le faire de manière sécuritaire. Vous pouvez vous sentir dépassé par la gestion de votre diabète. On sait aussi que le stress a un impact sur la glycémie, ça va faire monter le taux de sucre alors pour une bonne maîtrise de votre diabète c'est important d'avoir des techniques pour gérer le stress. Voici quelques trucs : quand vous vous sentez dépassé, c'est très important de demander de l'aide. On peut aussi apprendre des techniques de relaxation ou de respiration ou faire de la méditation. Soyez préparé et apporté avec vous des sachets de sucre en cas d'hypoglycémie. Rester positif. Durant votre journée, essayer de toujours voir le positif et moins le négatif. Rappelez-vous qu'en gardant votre hémoglobine glyquée dans les plages cibles, cela va prévenir les complications à long terme du diabète. Alors, essayer d'avoir une alimentation saine, faire des exercices régulièrement et bien gérer le stress va vous garder en bonne santé. Si vous avez des questions à poser sur comment vivre avec le diabète s'il vous plaît contactez votre médecin, infirmier, infirmière, nutritionniste, pharmacien, pharmacienne, où autres professionnels de la santé.





