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Lawsuit: Alabama failed to protect foster kids from abuse

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:44s - Published < > Embed
Lawsuit: Alabama failed to protect foster kids from abuse

Lawsuit: Alabama failed to protect foster kids from abuse

Four children are seeking justice against their foster parents.

Their lawyer in Alabama is asking for $100 million in damages saying the state of Alabama ignored signs of abuse.
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Lawsuit: Alabama failed to protect foster kids from abuse

DRIVE AWAY BUT WERE CAUGHT.JOSEPH CLAYCOMB, ZACHARY ENGRENAND DEVON EVANS WERE ARRESTED.TONIGHT, FOUR SOUTHWEST FLORIDACHILDREN ARE SEEKING JUSTICEAGAINST THEIR FOSTER PARENTS.THEIR LAWYER IN ALABAMA ISASKING FOR 100 MILLION DOLLARSIN DAMAGES... SAYING THE STATEOF ALABAMA IGNORED SIGNS OFABUSE.DANIEL AND JENISE SPURGEON, AREACUSED OF HEINOUS ABUSE OF THEIRADOPTED CHILDREN.

THE COUPLELIVED IN ALABAMA AND CAPE CORAL.DANIEL SPURGEON AND HIS WIFEJENISE WERE ARRESTED IN 2016 ...AFTER THREE OF THEIR UNDERAGEFOSTER DAUGHTERS WERE FOUNDDRUNK AT A CAPE CORAL K-F-C.DANIEL SPURGEON IS SERVING25-YEARS IN AN ALABAMA PRISONAFTER PLEADING GUILTY TO CHILDABUSE, SEXUAL ABUSE AND TORTURE.JENISE SP




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