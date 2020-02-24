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Pennzoil 400 thrills fans during NASCAR weekend

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:26s - Published < > Embed
Pennzoil 400 thrills fans during NASCAR weekend

Pennzoil 400 thrills fans during NASCAR weekend

It was a big weekend of NASCAR which wrapped up with the Pennzoil 400 Sunday.

Jeremy Chen reports.
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Pennzoil 400 thrills fans during NASCAR weekend

WITH THE PENNZOIL 400 TODAY.A QUICK LOOK AT TRAFFIC AS FANSLEAVE THE SPEEDWAY.YOU CAN SEE POLICE LIGHTSNAVIGATING CARS...IT SEEMSTRAFFIC IS STEADY.13 ACTION NERWS REPORTER JEREMYCHEN IS LIVE AT THE LAS VEGASMOTOR SPEEDWAY TO SHOW YOU WHATTHE DAY WAS LIKE FOR FANS.IT WAS A LOT OF HIGH-OCTANEACTION TODAY WITH A LOT OFWILD RESTARTS AS DRIVERS WEREJOCKEYING FOR POSITION.ALL IN ALL, AN EXCITING DAY OFRACING.((NATS CAR ROAR)) ENGINES AREROARING AT THE LAS VEGAS MOTORSPEEDWAY-WITH DRIVERS RACING TO WIN THEPENNZOIL 400.THE COMPETITION THRILLING FANS.NICO GIORDANO, LIVES IN LASVEGAS "THE CARS, THE RIVALRY.EVEN THOUGH THIS IS THE SECONDRACE OF THE SEASON,THERE'S STILL GUYS BATTLING ITOUT FOR POINTS.IT'S A GOOD TIME." 267LAPSAND 38 CARS THEPOTENTIAL FOR THE UNEXPECTEDHIGH.((BUSTED CAR SOT)) A GRUELINGRACE REQUIRING PRECISION ANDSTRATEGY.KEITH BALDWIN, VISITING FROMIOWA "ALL THESE PEOPLE WORKINGAS A TEAM, GETTING THE CARSREADY AND GETTING IT BACK OUTON THE TRACK FOR THE PIT STOPS.IT'S AWESOME." THE SUNNYWEATHER BROUGHT OUT TENS OFTHOUSANDS OF FANS.SOME OF THEM EXPERIENCING THEEXCITEMENT OF NASCAR- FOR THEFIRST TIME.DOROTHY BALDWIN, VISITING FROMIOWA."I THINK IT'S JUST SEEING ALLTHE PEOPLE HERE, WATCHING THISTOURNAMENT.IT'S AWESOME JUST TO SEE THE"ALWAYS YOU KNOW, KURT AND KYLEBUSCH, YEAH.IT'S A GOOD TIME." FANS GOTTHEIR FILL OF ACTION- SAYING ITWAS WORTH IT."IT'S A GOOD TIME.HAVE FUN, FRIENDS AND FAMILY.IT'S GOOD FOR EVERYONE."NOW THE WINNER OF THE RACE WASJOEY LOGANO- AND IT WAS HISSECOND CAREER WIN HERE AT THELAS VEGAS MOTORSPEEDWAY.JEREMY CHEN 13 ACTION NEWS.BREAKING NEWS!

A LIVE LOOKAT A HIGH SPEED POLICECHASE IN SOUTHERN CALIFORNIA.POLICE SAY UP TO FIVE PEOPLEMAY BE




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JeremyChenKTNV

Jeremy Chen It was a big weekend of NASCAR which was highlighted with the #Pennzoil400 Sunday. @KTNV https://t.co/VHbZeINZtF 29 minutes ago

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