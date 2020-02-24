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Monday Morning Forecast: Near 60 Monday

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:19s - Published < > Embed
Monday Morning Forecast: Near 60 MondayLlarisa Abreu has the latest forecast.
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Monday Morning Forecast: Near 60 Monday

JUST LOOKS LUKE HE HAD ALITTLE SOMETHING-SOMETHING.LITTLE FRESHEN-UP.WE WILL TAKE IT, TAKE ALOCK HOW GEORGE THUS; LIVELOOK DOWN AT THE SHORE, CAPEMAY BEAUTIFUL BEAUTIFUL MONDAYMORNING.WE ARE GOING TO CONTINUE TOENJOY JUST ABSOLUTELY GORGEOUSCONDITIONS HERE FOR THE NEXTFEW HOURS, BUT BEFORE OUR NEXTSTORM SYSTEM, RIGHT HERE,MOVES INTO THE DELAWARE COUNTYBRINGING US SOME RAIN, BEFORETODAY, MOSTLY DRY, ONE THINGWE WILL NOTICE, AND IS ANINCREASE IN THE CLOUD COVER,AND VERY MILD TEMPERATURES.WE TAKE A LOOK HERE AT FUTUREWEATHER TOGETHER.SO DRAY FOR THIS MONDAY.AND THEN BY TUESDAY, WE WILLSEE SOME SHOWERS AROUND,NOTHING OVERLY HEAVY, ON ANDOFF AGAIN SHOWERS THROUGHOUTTHE DAY.AS WE HEAD TOWARD WEDNESDAY,DISTURBANCE NUMBER TWO MOVESIN.AND NOTICE HERE, WE HAVEBRIGHTER RETURNS POPPING UP ONTHIS PARTICULAR MODEL.WHICH HAS BEEN VERY CONSISTENTBY THE WAY.THIS WILL CONTINUE TO MOVEFURTHER OFF TOWARD THE KNOTTERAND EAST.AND NOTICE HERE, 7:45,WEDNESDAY AFTERNOON, EVENING,WE CAN CERTAINLY SEE FEWCOLLAPSE OF THUNDER JUSTBECAUSE WE'LL HAVE JUST PLENTYOF MOISTURE, SATURATEDCONDITIONS OUT THERE, SO WECANNOT RULE THAT OUT.BY THURSDAY, WE ARE GOING TOBE DRYING OUT.BUT WE CAN RULE OUT THE CHANCEFOR MORNING SHOWER.BY THE AFTERNOON, THOUGH,DRIER AIR SET UNLESS INTOPLACE, NOTICE THETEMPERATURES, THOUGH, TODAY,60 DEGREES, TOMORROW, IN THE



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