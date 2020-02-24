Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this week

BY A MOVIN TRAIN.TAKE A LOOK AT THIS 200 FOOTLONG TRUCK.IT TRAVELS WITH ABOUT A DUDDENOR SO SUPPORT VEHICLES AND THEARE ALL MOVING AND WILL GO TOKENTUCK 189 INTO TENNESSEE ANMOVES 5 TO 10 MILES AND CREWSTHINK IT COULD TAKE THEM ABOUTFOUR DAYS TO GET THROUGH THEVOLUNTEER STATE THEY EVENTUALLYCROSS INTO ALABAMA.LET'S TAKE A LOOK AT THIS ROUTEFOR OUR SOUTHERN KENTUCKYFRIEND.THIS IS THE AREA YOU WILL WANTTO AVOID BECAUSE YOU DO NOT WANTTO GET STUCK BEHIND A 5 MILESPER HOUR MASSIVE SUPER LOADCOMING DOWN FROM TRIGG COUNTY,276 TRAVELING WEST ON HIGHWAY268 TO THE CADIZ AREA.THEN GOING SOUTH USING SOUTHROAD AND STATE ROUTE AND THEYWILL STOP IN THE STAGING AREAAND BEFORE HITTING THE ROADTOMORROW IN TENNESSEE.I WILL MAP THAT OUT FOR YOUTOMORROW MORNING TO HAVE A GOODIDEA OF W