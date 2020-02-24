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Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this week

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 01:23s - Published < > Embed
Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this weekThe superload in Trigg County, Kentucky will hit the road again on Monday.
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Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this week

BY A MOVIN TRAIN.TAKE A LOOK AT THIS 200 FOOTLONG TRUCK.IT TRAVELS WITH ABOUT A DUDDENOR SO SUPPORT VEHICLES AND THEARE ALL MOVING AND WILL GO TOKENTUCK 189 INTO TENNESSEE ANMOVES 5 TO 10 MILES AND CREWSTHINK IT COULD TAKE THEM ABOUTFOUR DAYS TO GET THROUGH THEVOLUNTEER STATE THEY EVENTUALLYCROSS INTO ALABAMA.LET'S TAKE A LOOK AT THIS ROUTEFOR OUR SOUTHERN KENTUCKYFRIEND.THIS IS THE AREA YOU WILL WANTTO AVOID BECAUSE YOU DO NOT WANTTO GET STUCK BEHIND A 5 MILESPER HOUR MASSIVE SUPER LOADCOMING DOWN FROM TRIGG COUNTY,276 TRAVELING WEST ON HIGHWAY268 TO THE CADIZ AREA.THEN GOING SOUTH USING SOUTHROAD AND STATE ROUTE AND THEYWILL STOP IN THE STAGING AREAAND BEFORE HITTING THE ROADTOMORROW IN TENNESSEE.I WILL MAP THAT OUT FOR YOUTOMORROW MORNING TO HAVE A GOODIDEA OF W




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donahoe_debra

DEBRA DONAHOE RT @NC5: Superload now in Tennessee, will move through Stewart County today https://t.co/idxi2159cf 8 minutes ago

NC5

NewsChannel 5 Superload now in Tennessee, will move through Stewart County today https://t.co/idxi2159cf 9 minutes ago

Litzz11

IT'S MY COUNTRY AND I'LL CRY IF I WANT TO It moves 5-10 miles an hour. Why is this a thing. https://t.co/lZk7nt8PiY 10 hours ago

rayfussell2

Ray Fussell 200 tons, 200 ft long. Couldn’t they have floated this thing from Cincinnati OH to Aberdeen MS easier than zigzaggi… https://t.co/W69aTyo6em 16 hours ago

philkillerlain

phil killerlain RT @billhudge: Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this week https://t.co/zcKObEznVB 17 hours ago

billhudge

Bill Hudgins Superload heads back on the road; Plans to enter Tennessee this week https://t.co/zcKObEznVB 21 hours ago

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