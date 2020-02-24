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Supreme Court To Hear Dispute Between Philadelphia's Catholic Social Services, Foster Care System

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:31s - Published < > Embed
Supreme Court To Hear Dispute Between Philadelphia's Catholic Social Services, Foster Care SystemJoe Holden reports.
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Supreme Court To Hear Dispute Between Philadelphia's Catholic Social Services, Foster Care System

PROBLEMS IN THE AREADEPARTMENT OVEN VIOLATERRALPROTECTS IS ALSO INVESTIGATINGTHE SMELL.DISPUTE INVOLVINGPHILADELPHIA'S CATHOLIC SOCIALSERVICES AND CITIES FOSTERCARE SYSTEM WILL BE HEARD BYU.S. SUPREME COURT."EYEWITNESS NEWS" REPORTERGENTLEMEN HOLDEN ATARCHDIOCESE OF PHILADELPHIA,IN CENTER CITY TO EXPLAIN,JOE.REPORTER: JESSICA AS WITHALL SUPREME COURT CASES, THERECOULD BE FAR REACHINGIMPLICATIONS, WHEN THISDECISION IS RENDERED.BOTH SIDES SET TO PRESENTTHEIR ARGUMENTS TO THE SUPREMECOURT, THE HIGHEST COURT INTHE LAND WHEN IT HAS ITS TRIALTURNED IN OCTOBER.IN A SHADOW OF OUR LADY OFLORD ROMAN CATHOLIC CHURCH INOVERBROOK FARMS SHARON FULTONHAS RAISED 40 FOSTER CHILDREN.HER NAME IS FRONT, CENTER INTHE HIGH PRE FILE BATTLE SETTO PLAY OUT AT SUPREME COURTBETWEEN CATHOLIC SOCIALSERVICES AND THE CITY OFPHILADELPHIA.I'M A REPORTER AT CBS-3.REPORTER: FULTON DID NOTWANT TO SHOW HER FACE BUTSTILL SPOKE WITH ME.IT IS RIGHT THING TO DO ANDMANY CHILDREN HAVE SUFFERED.REPORTER: DISPUTE ERUPTED ACOUPLE YEARS AGO DUE TOCATHOLIC SOCIAL SERVICESPOLICY IN THE TO PLACECHILDREN IN THE SAME SEXCOUPLES.THE CITY RESCINDED ITSCONTRACT WITH THE AGENCY, ANDLAURIE WINDHAM SENIOR COUNCILFOR BECKETT LAW FIRM INWASHINGTON D.C., REPRESENTSCATHOLIC SOCIAL SERVICES.WHAT IT IS ASKING IS THATIT HAVE FREEDOM TO FOLLOW ITSFAITH AND IN THE BE FORCE TODDMAKE WRITTEN CERTIFICATIONSABOUT MARRIAGE THAT ARECONTRARY TO ITS RELIGIOUSBELIEF.REPORTER: CITY RELEASED ASTATEMENT HIGHLIGHTING ANAPPELLATE COURT FINDING THATITS DECISION WASN'T BASEDHONORARY LEDGE US BELIEF, THEYVOTED PART THAT THE CITYBELIEVES THAT THE RULING FROMTHE THIRD CIRCUIT AFFIRMINGTHE CITIES ABILITY TO UP HOLDNONDISCRIMINATION POLICIES WASCORRECT AND WILL NOW PREPARETO DEMONSTRATE THIS, TO THESPEAKING WITH REPORTERSEARLIER MONDAY MAYOR JIMKENNEY SPOKE WITH NEWLEADERSHIP, THE CHURCH MAYHAVE A CHANGE IN HEART INPURSUING THE LITIGATION.I'M HOPEFUL THIS NEW BISHOPWHO SEEMS TO BE EXTREMELYCENTSTIVE AND UNDERSTANDINGMAY HAVE A DIFFERENT APPROACH.REPORTER: EYEINGCOMPETITION OF THE SUPREMECOURT VILLANOVA LAW PROFESSORMICHAEL MORELAND PREDICTED.I THINK THE CITY'S LIKELYTO LOSE.REPORTER: THAT REMAINS TOBE SEEN.ACLU OF PENNSYLVANIA IS ALSO APARTY TO THE CASE.THEY RELEASED A STATEMENTBRIEFLY WHEN AGENCIES CHOOSETO ACCEPT TAXPAYER DOLLARS TOPROVIDE THIS CRITICALLYIMPORTANT GOVERNMENT SERVICESTO CHILDREN THE NEEDS OF THECHILDREN MUST COME FIRST.



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