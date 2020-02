Activités d’exercices pour les patients atteints de diabète 5 hours ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 01:50s - Published Activités d’exercices pour les patients atteints de diabète M. Min Naruki-van Velzen, spécialiste en réadaptation, parle des exercices que les patients atteints du diabète devraient envisager. 0

shares ShareTweetSavePostSend Activités d’exercices pour les patients atteints de diabète Es L’activité physique et l’exercice font partie des meilleurs moyens pour prévenir et gérer le diabète. Il y a deux types d’activités physiques qui vous aideront à maîtriser votre taux de glycémie; les exercices aérobiques et l’exercice cardiovasculaire. En fait, il s’agit de tout ce qui permet d’élever votre fréquence cardiaque, comme la marche, le kayakisme ou un programme de mise en forme local. La musculation aide aussi énormément à maîtriser la glycémie, bien plus que l’on ne le pensait auparavant. Vous avez aussi les exercices de renforcement musculaire, comme l’haltérophilie ou le conditionnement physique, mais il existe une foule d’activités favorables au renforcement, comme l’aviron, ou des formes plus évoluées de yoga, qui intègrent des pratiques aérobiques et musculaires plus exigeantes. Toutes ces pratiques améliorent la sensibilité à l’insuline, ce qui contribue ultimement à abaisser le taux de glycémie. Pour ce qui est du prédiabète et du diabète de type 2, ce n’est pas tant votre taux de sucre élevé qui est en cause, mais l’insensibilité de votre organisme à l’hormone appelée insuline, qui joue un rôle primordial dans la régulation du taux de glycémie. Le meilleur moyen d’améliorer votre sensibilité à l’insuline est probablement de faire plus d’exercices et d’activités physiques. La musculation et les exercices aérobiques vont augmenter votre sensibilité à l’insuline, et ainsi, votre taux de glycémie sera ultimement plus bas et votre pancréas en sera soulagé. Pour en savoir plus sur la prévention ou les exercices adaptés au diabète de type 2, demandez à votre médecin de famille de vous diriger vers un programme de réadaptation cardiaque ou un spécialiste clinique de l’exercice.





You Might Like

Tweets about this