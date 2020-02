Crean sitio para reportar basureros ilegales 26 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Crean sitio para reportar basureros ilegales La Policía de Redding creo un portal en su página web para reportar basureros ilegales en la ciudad. 0

shares ShareTweetSavePostSend Crean sitio para reportar basureros ilegales El departamento de poliía de redding esá pidiendo a las personas que esén atentas al abandono ilegal de basura. Tienen un nuevo elemento en el sitio web del departamento de poliía. La gente en redding dice que ellos quieren ver un cambio en su comunidad. Un dueño de un negocio dice que la basura es un problema mayor que esá perjudicando el turismo. Para reportar un problema, solo tiene que visitar el sitio web del departamento de poliía de redding y nombrar el lugar del basurero ilegal. Incluso puede subir fotos del rea.###





