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CDC: No longer a matter of if coronavirus will spread in US communities, but when

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:58s - Published < > Embed
CDC: No longer a matter of if coronavirus will spread in US communities, but when

CDC: No longer a matter of if coronavirus will spread in US communities, but when

The Centers for Disease Control said Tuesday that it appears inevitable that COVID-19 will spread in United States communities.

Officials said it’s no longer a matter of if, but when.
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CDC: No longer a matter of if coronavirus will spread in US communities, but when

ERIN MACPHERSON JOINS US LIVEFROM BWI━ WITH WHAT YOU CANDO TODAY AND WHERE TO AVOID.ERIN?RIGHT NOW━ THREE MORECOUNTRIES━ IRAN ITALY ANDJAPAN━ ARE EXPERIENCINGTRANSMISSION OF THECORONAVIRUS IN THEIRCOMMUNITIES.

THIS IS INADDITION TO CHINA AND SOUTHKOREA.

WITH THE CONTINUEDSPREAD━ THE CDC SAYS NOW ISTHE TIME FOR YOU TO HAVE SOMESERIOUS CONVERSATIONS WITHYOUR EMPLOYERS AND YOURCHILDREN'S SCHOOLS.

THEYRECOMMEND YOU ASK ABOUT SICKLEAVE OR AN ABSENCE FROMSCHOOL━ IF THERE IS ANOUTBREAK, IS THERE A SYSTEM INPLACE SO YOU DON'T GETPENALIZED FOR MISSING DAYS ORSO YOU CAN DO WORK FROM HOME?ESPECIALLY SINCE THE CDC ISENCOURAGING ANYONE WHO IS SICKTO STAY HOME.

IF YOU'RE NOTFEELING WELL AND STILL DECIDETO GO TO WORK JUST MAKE SUREYOU ARE TALKING WITH YOUR BOSS━ THEY MAY NEED TO SEPARATEYOU FROM OTHERS.

HEALTHOFFICIALS SAY SCHOOLS ANDBUSINESSES SHOULD BE CLEANINGFREQUENTLY TOUCHED SURFACESWAY MORE OFTEN TO PREVENT ACHANCE OF SPREADING GERMS.RIGHT NOW━ THE CDC SAYSHOSPITALS AND COMMUNITIESSHOULD ALSO BE PREPARING FORPOTENTIAL OUTBREAK.

WE DIDJUST LEARN THE FIRST SOLDIERIN THE ━S MILITARY HAS BEENINFECTED.

A SOLDIER STATIONEDIN ASIA━ CONNECTED TO ANILLNESS CLUSTER IN ASOUTHEASTERN CITY.

SO FAR━THERE HAVE BEEN 57 CONFIRMEDCASES HERE IN THE U.S. RIGHTNOW THERE IS NO CURE.PRESIDENT DONALD TRUMP ASKEDCONGRESS FOR 2.5 BILLIONDOLLARS FOR VACCINEDEVELOPMENT━ TREATMENT ANDPROTECTION EQUIPMENT.A TODDLER WHO WENT MISSINGLATE AT NIGHT EARLIER THISMONTH WAS FOUND THE NEMORNING, ON THA TODDLER WHO WENT MI




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WallyMe2

Wally Me RT @T_Inglesby: It was useful and important for @CDCgov to say today that it is no longer a question of whether coronavirus will spread in… 1 minute ago

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Janel Forte RT @MichelleKHOU: Latest on #coronavirus: -@CDCgov warns it's no longer a matter of *IF* but *WHEN* virus will spread in U.S. -A U.S. sold… 4 minutes ago

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Michelle Choi Latest on #coronavirus: -@CDCgov warns it's no longer a matter of *IF* but *WHEN* virus will spread in U.S. -A U.S… https://t.co/HmbIj1rhw7 7 minutes ago

SarahWVTM13

Sarah Killian The CDC warned that it’s no longer a matter of IF the #coronavirus spreads in the US, but WHEN. https://t.co/3drLmMnR0i 42 minutes ago

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Joe Best RT @Schuldensuehner: Wall St sell-off continues w/S&P 500 down >3% as investors anxious about prospects of coronavirus turning into pandemi… 42 minutes ago

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