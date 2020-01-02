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Woman charged with murdering boyfriend with suitcase

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:34s - Published < > Embed
Woman charged with murdering boyfriend with suitcase

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Investigators say a woman in Orlando shut her boyfriend in a suitcase, suffocating him.
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Woman charged with murdering boyfriend with suitcase

FAMILY RELEASED THE VIDEO TOSUPPORT A BILL THAT WOULD RAISETHE MINIMUM AGE OF ARREST TO 12.DEPUTIES IN THE ORLANDO AREA SAYA WOMAN MURDERED HBOYFRIEND... BY ZIPPING HIMINSIDE A SUITCASDEPUTIES RESPONDED MONDAY, AFTERSARAH BOONE REPORTED JORGETORRES WAS DEAD.SHE TOLD POLICE SHE PUT HIM INTHE SUITCASE DURING A GAME OFHIDE-AND-SEEBOONE SAID THEY WERE DRINKING...AND SHE PASSED OUT WHILE HE WASSTILL IN THE SUITCASE.BUT DEPUTIES SEARCHED HER PHONE,AND FOUND VIDEOS SHOWING TORRESYELLING HE COULDN’T BREATHE.BOONE CAN BE HEARD LAUGHING ANDSAYING "THAT’S WHAT I FEEL



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