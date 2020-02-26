Animal Foundation seeks foster families for kittens

EVEN IF YOU CAN'T KEEP THEMFOREVER.THE ANIMAL FOUNDATION GETSHUNDREDS OF KITTENS A WEEKDURING THE SPRING.THEY CAN'T TAKE CARE OF ALL THECATS THAT NEED HELP SO THEY ARELOOKING FOR FOSTER PARENTS!NOT ALL KITTENS CAN EAT OR GOTO THE BATHROOM ON THEIR OWN...SO THEY NEED INDIVIDUAL CARE ATNEED.WE PROVIDE ALL THE THE TRAININGALL OF THE SUPPLIES.....TO CARE FOR THESE KITTENSTHEMSELVES.YOU CAN SIGN UP TO FOSTER AKITTEN ON THE ANIMALFOUNDATION'S WEBSITE.THE ANIMAL FOUNDATION WANTSPEOPLE TO KEEP IN MIND THAT IFYOU SEE A KITTEN OUT ON THESTREET---- WAIT A COUPLE OFHOURS TO SEE IF THE MOM COMESBACK FOR THEM BEFORE ASSUMINGTHEY ARE ABANDONED.SOMETIMES THE PARENTS WILLLEAVE THE KITTENS TO LOOK FORFOOD!TODAY THE GOLDEN KNIGHTS W