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City of Arvin faces $100,000 deficit

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:56s - Published < > Embed
City of Arvin faces $100,000 deficit

City of Arvin faces $100,000 deficit

The city of Arvin is in a fiscal crisis after mid-year budget reviews found that Arvin is $40,000 in deficit.
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City of Arvin faces $100,000 deficit

ARVIN IS 40-THOUSANDDOLLARS IN DEFICIT... THE ARVINCITY COUNCILDISCUSSING THE ISSUE DURINGTHEIR MEETING TONIGHT...THE CITY IS PROJECTED TO BE UPTO A 100-THOUSANDDOLLAR DEFICIT BY THE END OF THEFISCAL YEAR IN JULY.ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ISABOUT ONE PERCENT OFTHE CITY'S BUDGET.THIS YEAR, THE CITY TRIEDCHANGING TO A LESS EXPENSIVEHEALTH INSURANCE PLAN FOR ITSWORKERS, WHICHWOULD'VE SAVED 90-THOUSANDDOLLARS.

HOWEVER, THEUNIONS SHOT THAT IDEA DOWN.THEN THE CITY TRIED TO ASK THEUNIONS FOR A ONE-TIME 60-THOUSAND DOLLAR CONCESSION.

THEUNIONS ALSOREFUSED.AS A RESULT, ARVIN IS NOW DOWN40-THOUSANDDOLLARS IN LEGAL FEES FOR THESEUNION NEGOTIATIONS.AND NOW -- BECAUSE THE CHEAPERHEALTHCARE WASDENIED, THE COST OF THE CURRENTHEALTHCARE PLAN IS GOING UP BYEIGHT PERCENT.WE WILL CONTINUE TO FOLLOW THELATESTS ANDBRING YOU ANYNOW TO THE NEW WARNING FROM THEC-D-C ABOUT THE




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