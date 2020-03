Traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie 2 weeks ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 01:31s - Published Traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie Le Dr Michael Kapusta, MD, ophtalmologiste, parle du traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie. 0

shares ShareTweetSavePostSend Traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie Traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie Le Dr Michael Kapusta, MD, ophtalmologiste Durée: 1:31 L’opération du pars plana vitrectomie implique l’utilisation d’une salle d’opération. On va opérer sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Pendant l’opération, on entre dans l’œil et on enlève le vitrée. C’est pour cette raison que cela s’appelle vitrectomie. On enlève le vitrée et on place un ballon de gaz pour aider à tenir la rétine dans une bonne position. Après l’opération du pars plana vitrectomie, il faut maintenir la position de la tête selon les exigences du chirurgien. Des compagnies peuvent vous louer ou vendre des instruments et des tables qui peuvent aider à maintenir la position. Il est absolument contre-indiqué de monter à une hauteur de plus de 3000 pieds ou de prendre un vol aérien, car cela va faire monter la pression de votre œil à un niveau très dangereux. Si vous et votre chirurgien pensez que la meilleure façon de réparer le décollement de la rétine est avec une pars plana vitrectomie, il est très important de suivre les restrictions de votre chirurgien.





You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Trou maculaire et traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie Dr Michael Kapusta, MD, FRSCS, ophtalmologiste, parle de ce qu'est un trou ou une ouverture maculaire et le traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie. Credit: HealthChoicesFirst Duration: 01:39Published 2 weeks ago Le pli maculaire et pars plana vitrectomie Dr Michael Kapusta, MD, FRSCS, ophtalmologiste, parle de ce qu’un pli maculaire est et le traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie. Credit: HealthChoicesFirst Duration: 01:19Published 2 weeks ago