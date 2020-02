Trou maculaire et traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie 4 hours ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 01:39s - Published Trou maculaire et traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie Dr Michael Kapusta, MD, FRSCS, ophtalmologiste, parle de ce qu'est un trou ou une ouverture maculaire et le traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie. 0

shares ShareTweetSavePostSend Trou maculaire et traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie Trou maculaire et traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie Dr Michael Kapusta, MD, FRSCS, ophtalmologiste Durée: 1:39 Le centre de la rétine s’appelle la macula. Avec le vieillissement du vitré de l’œil, il est possible que le vitré décolle et la traction qui va suivre va causer un trou dans le centre de la macula. Le décollement du vitré peut continuer et parfois, mais rarement, le trou maculaire peut se corriger tout seul. En général le trou de la macula va s’agrandir et il y aura une perte de vision progressive. Alors, si vous avez un trou maculaire, il est urgent de voir un chirurgien en rétine qui va suggérer fortement une opération pour essayer de corriger et regagner ainsi une portion de la vision qui a été perdue. Le pars plana vitrectomie peut réparer les trous maculaires et les taux de succès sont d’environ 90 %. Dépendamment de la grandeur du trou maculaire, le chirurgien va suggérer que vous teniez la même position de la tête pendant quelques jours et quelques semaines. Il y a des produits qui peuvent aider à maintenir cette position ainsi que des compagnies qui peuvent fabriquer, louer ou vendre du matériel. Si vous pensez avoir une perte de vision centrale, c’est important d’aller consulter un optométriste ou un ophtalmologiste qui pourra faire un diagnostique et déterminer si vous avez la maladie de la macula et un trou maculaire.





You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Le pli maculaire et pars plana vitrectomie Dr Michael Kapusta, MD, FRSCS, ophtalmologiste, parle de ce qu’un pli maculaire est et le traitement par chirurgie de pars plana vitrectomie. Credit: HealthChoicesFirst Duration: 01:19Published 5 hours ago Traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie Le Dr Michael Kapusta, MD, ophtalmologiste, parle du traitement du décollement de la rétine - pars plana vitrectomie. Credit: HealthChoicesFirst Duration: 01:31Published 5 hours ago