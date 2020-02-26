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Report: 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:55s - Published < > Embed
Report: 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus

Report: 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus

Seven people, including the shooter, have been killed in a Wednesday afternoon attack near Molson Coors' Milwaukee campus, a report from the Milwaukee Journal Sentinel says.
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Report: 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus

4:00 O'CLOCK.IT STARTED AS AN ACTIVE SHOOTERSITUATION THAT WE WERE HEARING.TRAFFIC AS WELL AS SEEINGMULTIPLE REPORTS ON SOCIALMEDIA, ACTIVE SHOOTER.MOLSON COORS CAMPUS THERE.39th AND HIGHLAND.40th AND STATE.THAT NEIGHBORHOOD.THAT WAS ABOUT 20 MINUTES AFTER2 THIS AFTERNOON.WE HAVE SINCE CONFIRMED THROUGHSOURCED INFORMATION FROM THEMILWAUKEE POLICE DEPARTMENT,MULTIP SOURCES, STEVE HADSOURCED INFORMATION, I HAVE ASWELL.MULTIPLE PEOPLE ARE DEAD IN THESHOOTING AT MOLSON COORSRIGHT NOW AS CAROLE MEEKINSINDICATES, STEVE'S SOURCES ANDMINE AS WELL, NOT COMMITTED TOTHAT NUMBER THAT THE SENTINEL ISREPORTING OF SEVEN PEOPLE DEADAND MY SOURCE INDICATING THATTHEY BELIEVE THE GUNMAN IS AMONGTHE DEAD.HOWEVER, IT'S NOT YET CONFIRMED.SO THAT'S WHERE WE STAND ONCONFIRMED AND SEMI CONFIRMEDINFORMATION AT THIS HOUR.STILL VERY EARLY IN THE




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xjose_correax

new account RT @620wtmj: @tbettack10 @tmj4 Dispatch audio from the deadly incident at Miller Valley. A report says 7 dead including suspected shooter.… 15 seconds ago

ArmAndProtect

Richard X 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus, report says. 🤭🤭🤭🤭🤭🤭 https://t.co/jpW212dOtJ 33 seconds ago

DanaScottlo

Scully🇺🇸☠️⚖️ #TruthMatters RT @cwebbonline: 7 Dead, Including Shooter, at Molson Coors Brewing Co. in Milwaukee: Report https://t.co/RjvaMIm5Xw 1 minute ago

boltladypls

ExGOP Tricia RT @nwgoboating: Multiple dead including shooter at Milwaukee MillerCoors rampage https://t.co/kOqCCdNlad 2 minutes ago

Jane_Steranko

Jane.Steranko RT @WBAY: FIRST ALERT UPDATE: Law enforcement sources say 7 are dead in the MillerCoors shooting, including the gunman. Updates: https://t.… 2 minutes ago

WilliaBriggsDDS

WilliamBriggsDDS RT @KushiNBCSD: 7 Dead, Including Shooter, at Molson Coors Brewing Co. in Milwaukee: Report https://t.co/cjXIxZsZSB 5 minutes ago

BrianNizTMJ4

Brian Niznansky RT @tmj4: Report: 7 dead, including shooter, in attack near Milwaukee Molson Coors campus: https://t.co/CqI6MQADim 5 minutes ago

JoshSpreiterTV

Josh Spreiter RT @news3madalyn: REPORT: 7 people, including shooter, dead in attack at MolsonCoors' Milwaukee headquarters We’re headed to the scene — w… 9 minutes ago


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Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:25Published

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