Niños de chico, Paradise y Magalia expusieron trabajos en feria ese ciencia

shares ShareTweetSavePostSend Niños de chico, Paradise y Magalia expusieron trabajos en feria ese ciencia A accón noticiero telemundo... hoy fue elúltimo ía de la feria de ciencias de chico la cual, seún los organizadores, atrajo a ás de mil 200 visitantes. Johan castellanos fue al masonic family center hoy en la mañana. Johan como estuvo el ambiente? Seún los organizadores este año la participacón y los visitantes aumentaron, debido a la inclusón de escuelas de magalia y paradise. Todos pareían estar pasando un tiempo muy agradable. Joel éndez estudia en el tercer grado y va a la escuela shasta elementary. Su mama y sus dos hermanos lo acompañaron hoy, a participar en la edicón úmero 37 de la feria de ciencias de chico. Le pedi que nos explicara su proyecto& el cual consisía en mirar la reaccón del algoón de aúcar al entrar en contacto con el agua. 'ponemos como un poquito, como aí y despés ponemos los liquids y despés podemos se derretir". La feria se lleó a cabo en centro convenciones del chico masonic family center y participaron ás de 700 estudiantes de los grados desde el índer hasta doceavo grado. " la esás pasando bien// si// que es lo que ás te gusta de estar aá hoy// enseñado personas mi proyecto". Adeás de las escuelas de chico este año tambén participaron escuelas de magalia y paradise. "pero adeás de mirar los niños tambén interacúan. En esta estacón que tengo atás aprenden a separar insectos como este que tengo aá. Mi animal favorito la araña en úmeros de patas y el tipo de cuerpo." La hija de marta taylor quedo en tercer lugar. Ella piensa que los padres hispanos debeían involucrarse ás con sus hijos en este tipo de eventos. "papas hispanos necesitan estar ás presentes en motivar a sus hijos en las escuelas y venir y decirles tu puedes hacerlo. Hay muchos proyectos que pueden hacer. Pueden descubrir un talento que a lo mejor no saben que tiene". Este año se premiaron 10 proyectos y cinco ián a competiá la feria de ciencia e ingenieía de california que se llevara a cabo en losángeles en el mes de abril. Seún los organizadores los cinco ganadores recibián una beca con todos los gastos pagos para ir





