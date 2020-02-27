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Recovering Years After Midtown Tornado

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:38s - Published < > Embed
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Recovering Years After Midtown Tornado

HALF YEARS SINCE A TORNADORIPPED THROUGH MIDTOWN...DESTROYING BUSINESSES ANDHOMES.ON 41ST STREET BETWEEN YALEAND SHERIDAN... "THE FLAMEBROILER" WAS SEVERLYDAMAGED.

THE ROOF WASRIPPED OFF... AND EVERYTHINGINSIDE WAS THROWN AROUND BYTHE STORM.

NOW THERESTAURANT IS WORKING TO LETPEOPLE KNOW... THAT THE AREAHAS SINCE REBUILT... ANDBUSINESSES ARE BACK.i feel like a lot of peoplejust don't know we're here.a lot of people think itwas destroyed and isn't backto it's potential yet.SEVERAL OTHER BUSINESSESINCLUDING THE WHATABURGER,PANERA BREAD AND A-T-AND-TREBUILT AFTER THE STORM.T




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