Chasers' All-Stars Program

SOON TO GETREADY FOR ADIFFERENT KINDOF SNOW.THAT'S WHY YOUMAY FIND OURWEATHER ALERTTEAM AT AREASCHOOLS.WE AREPARTNERING WITHTHE OMAHACHASER'S ALL-STARS PROGRAM...WHICH HONORSAREA TEACHERSWHO HAVE GONEABOVE ANDBEYOND THISSCHOOL YEAR.THE CHASER'SMASCOT STORMYDELIVERED THEGOOD NEWS TOMRS.NELSON ATWESTRIDGEELEMENTARY...AND MS.JURGENS AT LEWISAND CLARK MIDDLESCHOOL.MARK JOINED THECHASERS TOHONOR MISS BURTAT R-M MARRS...AND CHIEFMETEOROLOGISTJENNIFERZEPPELINHONORED BOTHMRS.IRVINE AND MS.SYNAN AT ST.JOAN OF ARC.