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Chasers' All-Stars Program

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 00:50s - Published < > Embed
Chasers' All-Stars Program

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How local teachers are being honored for going above and beyond in our community.
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Chasers' All-Stars Program

SOON TO GETREADY FOR ADIFFERENT KINDOF SNOW.THAT'S WHY YOUMAY FIND OURWEATHER ALERTTEAM AT AREASCHOOLS.WE AREPARTNERING WITHTHE OMAHACHASER'S ALL-STARS PROGRAM...WHICH HONORSAREA TEACHERSWHO HAVE GONEABOVE ANDBEYOND THISSCHOOL YEAR.THE CHASER'SMASCOT STORMYDELIVERED THEGOOD NEWS TOMRS.NELSON ATWESTRIDGEELEMENTARY...AND MS.JURGENS AT LEWISAND CLARK MIDDLESCHOOL.MARK JOINED THECHASERS TOHONOR MISS BURTAT R-M MARRS...AND CHIEFMETEOROLOGISTJENNIFERZEPPELINHONORED BOTHMRS.IRVINE AND MS.SYNAN AT ST.JOAN OF ARC.




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