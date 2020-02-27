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Authorities Identify Molson Coors Shooter Who They Say Had Two Guns, Once with a Silencer

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Authorities Identify Molson Coors Shooter Who They Say Had Two Guns, Once with a Silencer

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Anthony Ferrill, 51, is accused of fatally shooting five of his coworkers at Molson Coors in Milwaukee before turning the gun on himself Wednesday afternoon.
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LIVE ON THE CITY'SNORTH WEST SIDE ANGIE SANCHEZ




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MSN Authorities identify the 5 people killed in Milwaukee shooting https://t.co/Vsltn6RTCs 4 minutes ago

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Eric Emmons RT @thedailybeast: UPDATE: Authorities identified the gunman and his five victims in the Wednesday shooting at Molson Coors’ headquarters i… 23 minutes ago

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William (Bill) Mitchell RT @bradybuzz: These are the 5 victims killed yesterday at the Molson Coors Beverage Company in Milwaukee. -Jesus Valle Jr., 33 -Gennady L… 36 minutes ago

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