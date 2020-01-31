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Raiders, school district team up for Girl's Flag Football Showcase

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Raiders, school district team up for Girl's Flag Football Showcase

Raiders, school district team up for Girl's Flag Football Showcase

The Las Vegas Raiders teamed up with the Clark County School District on Thursday to host the inaugural Girl's Flag Football Showcase.
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Raiders, school district team up for Girl's Flag Football Showcase

SCHOOL DISTRICT TO HOST THEINAUGURAL "GIRLS FLAG FOOTBALLSHOWCASE" ..THE LAS VEGAS WILDCATS COMPETEDAGAINST THE GREEN VALLEY GATORSFOR THE STATE CHAMPIONSHIP ATGREEN VALLEY HIGH SCHOOLTONIGHT....RAIDERS ALUMNI AND THERAIDERETTES TOOK PART IN THECOIN TOSS AND GREETED FANSBEFORE KICKOFF..1:09 FOR THE GIRLS I THINK IT'SJUST THE FEELING OF RESPECT.AND GETTING THE SAME ATTENTIONTHE BOYS I GET.I THINK THAT'S IMPORTANT IN ALLOF SPORTS.THAT WE GET CLOSER TO THATEQUALITY BETWEEN THE DIFFERENTGENDERS..THE GREEN VALLEY GATORS TOOKHOME THE CHAMPIONSHIP..FINAL SCORE..

21 TO ZERO..THE UNLV FOOTBALL TEAM WILLPLAY IT'S FIRST HOME GA




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Cole Millard RT @CBR_Basketball: HISTORY MADE!! #1 Team in the state made history last night in their District 5-AAA semifinal WIN vs Walker Valley. Th… 4 days ago


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