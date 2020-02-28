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Lelan's early morning forecast: Friday, February 28, 2020

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 02:40s - Published < > Embed
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Lelan's early morning forecast: Friday, February 28, 2020

For a weather update.

We'llstart with Lelan in the storm5 weather.THIS IS FROM MAGGIE AND MARLEYCOURTESY AND THEY ARE SHOWINGTEMPERATURES IN THE 30s RIGHTNOW.WE'LL TRY TO GET BACK INTO THE40s LATER INTO THE DAY.BUT LYNN AND SCOTT ALONG WITHMAGGIE AND MARLEY, THANK YOU,ALL, FOR HELPING US OUT.THEY ARE OUTSIDE RIGHT NOW.THEY WANT MORE DAYS TO GOOUTSIDE AND PLAY.YOU'LL GET THAT HEADING INTO THEWEEKEND.RIGHT NOW FROM COLUMBIA, YOU ARESTARTING AROUND 39 DEGREES.TO SEE THE RAIN DROP, SNOW FLAKEON THE CAMERA LENS AND IN THEUPPER 30s AND LOWER 40s AND HEREIN NASHVILLE IT IS 41.WITH THE DEW POINT DRY AND MAYBE EVAPORATING AND MAKES IT TOTHE SURFACE AND GIVE IT MORETIME AND THE LOWER LEVELS WILLCONTINUE TO MOISTEN UP.THERE IS THE ACTIVITY THAT WASOUT THERE.THIS IS PICKING UP ON A LOT OFSTUFF AND NOT NECESSARILY MAKINGIT TO THE GROUND BUT LIGHT RAINMIXING IN WITH SNOW ALONG THETENNESSEE RIVER FOR THUS MORNINGAND DOWN INTO HOHENWALD.AND WE SEE SOME OF THAT, TOO, INTHE SOUTHERN COUNTIES INLAWRENCE AND WAYNE COUNTIES THISMORNING.HERE IS A LOOK AT EXACTRAKSHOWING THE RAIN-SNOW ANDTEMPERATURES FOR THE MOST PARTREMAINING ABOVE THE FREEZINGMARK THERE.AND HERE COMES ANOTHER SYSTEMTONIGHT.THAT WILL DRIVE OUR WAY AND MAYALSO MIX IN WITH A LITTLE BIT OFSNOW TONIGHT.SEVEN-DAY FORECAST SHOWING 46TODAY AND IN THE 60s AND THEPROBLEM NEXT WEEK IS THAT RAINMIXING IN WITH THE WARMERWEATHER WITH SEVERAL MINUTES OFRAIN ON THE WAY.AND JUST GOT A NEW SCHOOLCLOSINGS.CLAY COUNTY.CLAY COUNTY SCHOOLS WILL BECL




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