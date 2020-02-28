Cynthia Newsome speaks at Cerner Black History Month event

I WANT TO SAY THANK YOUTO CERNER,.I WAS THE KEYNOTESPEAKER YESTERDAY ATTHEIR BLACK HISTORY-MONTH PROGRAIT WAS AN HONOR TO BEINVITED AND LOVEDMEETING EVERYONE WHOATTENDED.CERNER ACTUALLYSTREAMED MY SPEECHLIVE --SO EMPLOYEES ATTHEIR OFFICES AROUNDTHE WORLD COULD LOG INAND WATCI TALKED ABOUT SOME OFTHE CHALLENGES I FACEDEARLY IN MY CAREER --ASAN AN AFRICAN AMERICANWOMAN IN RADIO ANDTELEVISION --AND THEIMPORTANCE OFDIVERSITY AND INCLUSIONIN TELEVISION NEWS ANDIN ALL WORKPLACES.THANK YOU TO ANDREAHENDRICKS FOR THEINVITATION.