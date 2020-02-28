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Cynthia Newsome speaks at Cerner Black History Month event

Video Credit: 41 Action News - Duration: 00:47s - Published < > Embed
Cynthia Newsome speaks at Cerner Black History Month event

Cynthia Newsome speaks at Cerner Black History Month event

41 Action News anchor Cynthia Newsome spoke at an event at Cerner as part of Black History Month.
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Cynthia Newsome speaks at Cerner Black History Month event

I WANT TO SAY THANK YOUTO CERNER,.I WAS THE KEYNOTESPEAKER YESTERDAY ATTHEIR BLACK HISTORY-MONTH PROGRAIT WAS AN HONOR TO BEINVITED AND LOVEDMEETING EVERYONE WHOATTENDED.CERNER ACTUALLYSTREAMED MY SPEECHLIVE --SO EMPLOYEES ATTHEIR OFFICES AROUNDTHE WORLD COULD LOG INAND WATCI TALKED ABOUT SOME OFTHE CHALLENGES I FACEDEARLY IN MY CAREER --ASAN AN AFRICAN AMERICANWOMAN IN RADIO ANDTELEVISION --AND THEIMPORTANCE OFDIVERSITY AND INCLUSIONIN TELEVISION NEWS ANDIN ALL WORKPLACES.THANK YOU TO ANDREAHENDRICKS FOR THEINVITATION.




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