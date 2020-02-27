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Vice President Mike Pence discusses coronavirus in Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:31s - Published < > Embed
Vice President Mike Pence discusses coronavirus in Palm Beach County

Vice President Mike Pence discusses coronavirus in Palm Beach County

The coronavirus outbreak took center stage on Friday when Vice President Mike Pence visited Palm Beach County.
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Vice President Mike Pence discusses coronavirus in Palm Beach County

PENCE -- HOSTED A CORONAVIRUSRESPONSE MEETING WITH GOVERNORRON DESANTIS.... AMID GROWINGCONCERNS THAT WE WILL BEGINSEE MORE CASES OF THECORONAVIRUS IN THE U- S...WPTV NEWSCHANNEL 5'S MICHELLQUESADA JOINS US LIVE IN THESTUDIO WITH WHAT THE VP ANDGOVERNOR ARE FOCUSING ON..SHANNON VICE PRESIDENT MIKEPENCE REITERATED IN THATMEETING WITH THE GOVERNOR --THAT EXPERTS BELIEVE THETHREAT OF CORONAVIRUSSPREADING IN THE U-S REMAINSLOW... STILL- THE VICEPRESIDENT AND GOVERNOR RONDESANTIS MET AT PALM BEACHINTERNATIONAL AIRPORT TODISCUSS PREPAREDNESS.

THEGOVERNOR SAID THE STATE ISTAKING THE NECESSAPRECAUTIONS GATHERING MASKS,GOGGLES, GOWNS -- WHATEVER MAYBE NEEDED IN THE EVENT FLORIBEGINS TO SEE CASES.

V-P PENCESAID ASIDE FROM THE CASES OFAMERICANS WHO WERE ON BOARDTHE PRINCESS DIAMOND -- AS OFRIGHT NOW THE COUNTRY HAS ONLYSEE 15 CASES -- HE ATTRIBUTESTHAT LOW NUMBER TO PRESIDENTTRUMP'S MOVE TO SUSPEND TRAVFROM CHINA TO THE U-S...<15:12:40 I'M HAPPY TO TELLYOU THAT IN EVERY CASE PEOPLEARE BEING TREATED AND BY ALLACCOUNTS DOING WELL WE HAVEONE AMERICAN THAT'S STILLTHE HOSPITAL 15:12:5THE VICE PRESIDENT WENT ON TSAY THAT THEY ARE AWAREFLORIDA IS A DESTINATION FORTRAVELERS..

AND AT THIS POINTTHE OBEJCTIVE IS TO BE READY--WITH AN ALL HANDS ON DECKAPPROACH



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