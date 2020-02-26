Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Honda Classic: Pavilion great place to watch action

Honda Classic: Pavilion great place to watch action

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:47s - Published < > Embed
Honda Classic: Pavilion great place to watch action

Honda Classic: Pavilion great place to watch action

WPTV morning anchor Ashleigh Walters is in Orlando as NBC's TODAY show visits Florida on Friday for some fun in the sun!
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Honda Classic: Pavilion great place to watch action

CLASSICAD-LIB SCENE SETTERONE OF THE THINGS THAT MAKESTHIS TOURNAMENT ONE OF THEMOST FAN FRIENDLY EVENTS ITHE NUMBER OF AREAS FANS WITHGENERAL ADMISSION TICKETS CANGO WITH NO EXTRA CHARGE.

ONEOF THOSE FREE AREAS IS THEF-P-L PAVILION ON THE 17THHOLE.

THE PAR THREE PLAYS APIVOTAL HOLE IN DECIDING WHOWILL WIN.

FANS WE SPOKE TO SAYIT IS A GREAT PLACE TO WATCHTHE ACTION.11:17:21 "WE CAN SEE THE TEESHOT AND WHERE THE BALL LANDSAND YOU ARE REALLY CLOSE TOTHE ACTION.

11:17:24 11:17:28"YOU CAN SEE THE PLAYERS WALKRIGHT BY IN FRONT OF US HERE,ITS SWEET.

BEAUTIFUL DAY,GREAT PEOPLE." 11:17:3411:15:57 "ITS IN THE SUN ANDITS A GREAT VIEW OF THE HOLE11:15:59 //11:16:17 ONE'SBOUNCED OFF THE ROOF AND INTOTHE BUNKER."11:16:20YOU'LL WANT TO GET THEIREARLY..

THERE ARE LIMITEDNUMBER OF SEATS AND THEY WILFILL UP QUICKLY.BE SURE TO JOIN JAY TONIGHTFOR A HALF- HOUR SPECIAL




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

iBar access at The Honda Classic changing [Video]iBar access at The Honda Classic changing

If you are used to going to the iBar after the festivities each day at the Honda Classic you&apos;re going to have to make different plans. The iBar is the traditional way many people attending..

Credit: Rumble     Duration: 01:20Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.