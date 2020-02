Renovaran tubería debajo de puente en Red Bluff 13 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Renovaran tubería debajo de puente en Red Bluff CalTrans está trabajando con Red Bluff para renovar una tubería de alcantarillado debajo de un puente, además de hacerlo resistente a sismos. 0

Cosa.### la ciudad de red bluff esá colaborando con cal trans para un proyecto llamado puente del ío sacramento ísmico. El proyecto busca hacer mejoías a una ínea de alcantarilla en el puente de la interestatal cinco al sur de red bluff cerca de diamond avenue. Los funcionarios de la ciudad dicen que la mayor parte del trabajo se realizara abajo del puente. Caltrans dice que el puente mejorado podá resistir en caso de un sismo. Funcionarios agregaron que la porcón del alcantarillado costara ás de 800 mil ólares. La construccón comenzara en el verano.





