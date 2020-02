Votantes del Condado de Shasta decidirán sobre dos medidas 2 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Votantes del Condado de Shasta decidirán sobre dos medidas Los residentes del Condado de Shasta decidirán el martes, 3 de marzo, sobre dos medidas de aumentos de impuestos para mejorar la seguridad pública. Se trata de las medidas A y B. 0

shares ShareTweetSavePostSend Votantes del Condado de Shasta decidirán sobre dos medidas Accón noticiero telemundo... en las elecciones del póximo martes, los electores del condado de shasta deben decidir si estan dispuestos a pagar un impuesto del uno por ciento para poder financiar la seguridad ública. Se trata de la medida a. Si es aprobada, se proyecta que genere 31 millones de ólares al año en ingresos. Ese dinero se usaía espeíficamente para financiar la expansón de la árcel del condado de shasta, lo cual serian 500 camas ás. Tambén permitiía que se contrate ás personal para las agencias de aplicacón de la ley y de bomberos. Podían ser 25 oficiales ás para redding. Tambén permitiía que la oficina del fiscal del distrito contrate ás fiscales y defensores úblicos. Sin embargo los cíticos de la medida a dicen que el condado ha rechazado millones en subsidios en el pasado que pudieran haber resuelto esos problemas. Los defensores dicen que la medida a le da la libertad al condado de abordar estos problemas sin tener que responder a nadie. Aí que un voto que si significa que aprueba el aumento de impuesto del 1 por ciento para mejoras a la seguridad ública. Un voto de no rechaza ese impuesto. La medida a debe tener dos tercios de la mayoía para ser aprobada. ### la otra medida del condado de shasta es la medida b. Este solo afecta a los residentes del distrito de proteccón de incendios de burney. El distrito cubre los pueblos no incorporados de burney y johnson park al este del condado de shasta. Alrededor de 6 mil personas. El distrito necesita ás fondos para operar en temas de salud y seguridad. Buscan recaudar alrededor de 103 mil ólares al año. Para eso los residentes tendían que aprobar un impuesto especial. Para propiedades no mejoradas significaía 29 ólares adicionales por año. Para casas de una y dos familias, 46 ólares por año. Es un impuesto permanente a menor que sea derogado por los votantes. El impuesto seria usado para ambulancias y camiones de bomberos. Asi que un voto de í significa que aprueba el impuesto especial. Un voto de no significa que rechaza ese impuesto especial para pagar mejoras a ambulancias y bomberos. Necesita dos tercios de la





