Le rôle des graisses dans notre alimentation 1 day ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 00:55s - Published Le rôle des graisses dans notre alimentation Sarah Ware, RD, diététicienne, parle du rôle des graisses dans notre alimentation. 0

shares ShareTweetSavePostSend Le rôle des graisses dans notre alimentation Sarah Ware, RD, diététicienne, parle du rôle des graisses dans notre alimentation. Duree: 0:55 Les lipides sont essentiels à notre alimentation, ils sont l’un des trois macronutriments qui constituent les principaux éléments de notre nourriture. La consommation de matières grasses à elle seule ne vous fera pas prendre de poids. Les graisses présentes dans notre alimentation se divisent en deux catégories, les graisses saturées et les gras polyinsaturés. Les graisses saturées proviennent principalement des produits animaliers, alors que les graisses insaturées sont d’origine végétale. Les matières grasses jouent de nombreux rôles dans l’organisme. Lorsque l’on s’alimente, elles contribuent effectivement à assouvir notre faim plus rapidement et plus longtemps. Par exemple, si vous mangez une salade à midi, il est préférable de choisir une salade de légumes verts mélangés, avec un peu d’huile d’olive, de l’avocat et une poignée de noix, plutôt que de vous contenter d’une simple salade verte avec une vinaigrette sans gras. Avec la première, vous serez plus longtemps rassasié. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur la façon d’incorporer les bons gras dans votre alimentation, communiquez avec un diététiste ou un professionnel de la santé de votre région.





You Might Like

Tweets about this