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Video: Bundle up for bitter wind chill Saturday night, Sunday morning

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Video: Bundle up for bitter wind chill Saturday night, Sunday morning

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We'll have mostly clear conditions, but there will be plenty of cold for the start of March.
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Video: Bundle up for bitter wind chill Saturday night, Sunday morning

TERRIBLY WARM.TONIGHT, CLEAR, BREEZY, WINDCHILLS DROPPING TO THE TEENS ANDSINGLE DIGITS.14 TO 20 FOR YOUR OVERNIGHTLOWS.TOMORROW, IT LOOKS GREAT AS YOULOOK OUTSIDE, BUT KIND OF COLDAND A BIT BREEZY AS WELL, 32 TO38.TODAY, WE LOST THE SUNSHINEDURING THE AFTERNOON.TOMORROW, WE WILL HAVE PLENTY OFSUNSHINE GOING ON.THE CLOUD COVER THAT WE HAVEOVER THE CAPE MOVED ON OUT OFHERE, BY TOMORROW MORNING AT8:00 A.M., NOTHING BUT SUNSHINE.IT STAYS THAT WAY ALL DAY.AS WE JUMP AHEAD TO MONDAY, WESTART TO GET SOME CLOUDS COMINGIN HERE, BUT NO RAIN OR ANYTHINGHAPPENING UNTIL LATE MONDAYNIGHT, SO LET ME SHOW YOU WHATIS GOING TO HAPPEN.THE SYSTEM COMING IN FROM THEWEST WILL DRAG MORE MILD AIR INHERE.WE SAY GOODBYE TO THE COLD FORTHE WEEKEND, BY MONDAY, WARMINGINTO THE 50’S.BY TUESDAY, WELL INTO THE 50’S.MONDAY NIGHT, WE HAVE SHOWERSMOVING I HERE, EARLY TUESDAYMORNING.ANOTHER BATCH OF RAIN STARTSMOVING IN HERE.THIS ONE MOVES THROUGH ONWEDNESDAY.THAT IS WHERE WE HAVE MORE RAINTHAN ANYTHING ELSE.WE WILL CLEAR THINGS AWAY ONTHURSDAY.THIS SYSTEM TO THE WEST WILLMAKE ITS -- WILL MAKE ITS RUN TOUS ON FRIDAY.THE COLDER AIR WILL RUN INTO THEFORECAST WE BREAK IT DOWN TO THENEXT SEVEN-DAY FORECAST TO SHOWYOU WHAT HAPPENS.TOMORROW, 36, WARMER ON MONDAY,A FEW MORE CLOUDS, RAINS MONDAYINTO TUESDAY.TUESDAY AFTERNOON, WE DRY OUT,56 DEGREES.ANOTHER BATCH OF RAIN ONWEDNESDAY, STILL 54 DEGREES, ANDTHAT IT CLEARS AWAY.THURSDAY IS NOT BAD, 48 DEGREES.AND HERE COMES THIS LITTLESYSTEM ON FRIDAY AND SATURDAY,POSSIBLY SEEING A LITTLE MIXEDWITH IT.I AM NOT LOOKING FOR ANYACCUMULATION, MORE WETSNOWFLAKES MIXED IN WITH THESHOWER POTENTIAL THAN ANYTHINGELSE, BUT YOU WILL SEE ALL THETEMPERATURES COOL DOWN AND WEGET COLDER WEEKEND.TOMORROW IS THE C




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