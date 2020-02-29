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Mother, Daughter Share Leap Day Birthday, Born 32 Years Apart

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:42s - Published < > Embed
Mother, Daughter Share Leap Day Birthday, Born 32 Years ApartThe mother-daughter duo celebrated their birthdays in Philadelphia on Saturday.
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Mother, Daughter Share Leap Day Birthday, Born 32 Years Apart

MIXED PRECIPITATION, KODY,GEMA, JACKSON AND WHYATT WILLONLY GET TO CELEBRATE REALBIRTHDAYS EVERY FOUR YEARS.WE KNOW HOW SPECIAL LEAP YEARBIRTHDAYS ARE IN THE CITY OFBROTHERLY LOVE.AMANDA STONE MOTHER DAEBYSTONE CAME UP FROM GEORGIA TOBE TOGETHER THON DAY AFTER ALLTHEY ONLY GET TO CELEBRATETHEIR REAL BIRTHDAY EVERY FOURYEARS.WE TRY TO SPEND IT TOGETHEREVERY YEAR ESPECIALLY WHENIT'S ACTUAL BIRTH DAY.IT'S NICE WE GET TO SHARETHIS FIRST DAY TOGETHER.I WOULD NOT SAY MAP DAPWAS THE BEST BIRTH DAY PRESENTI EVER GOT.PRETTY BUSY THERE ALONG



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