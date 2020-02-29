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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 1, 2020

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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 1, 2020The Mar. 1, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Mar. 1, 2020

HIGHS SUNDAY WILL ALSO TAKE AHIT WITH A DROP OF ABOUT 8-10DEGREES ON AVERAGE.TUESDAY, TEMPERATURES RECOVERBACK TO THE 70S, WHERE THEY'LLSTAY THE REMAINDER OF THE WEEK,WITH HIGHS GETTING CLOSE TO 80SFOR FRIDAY, WHICH IS THE WAMESTDAY OF THE WEEK.S ((AD-LIB))AREAS COULD SEE GUSTS UP TO40-45 MPH.THERE IS A LAKE WIND ADVISORYTHROUGH THE DAY SUNDAY FOR LAKEMEAD BECAUSE OF THOSE GUSTYWINDS.IN ADDITION, LIGHT RAIN WILLMOVE THROUGH THE VALLEY.VALLEY TOTALS SHOULDN'T SURPASS.25 INCHES.SUNDAY WILL START CLEAR WITHRAIN CHANCES BUILDING THROUGHTHE DAY, WITH THE HIGHESTCHANCES IN THE EVENING HOURS.RAIN CHANCES CONTINUE OVERNIGHTSUNDAY WITH THE SYSTEM CLEARINGMONDAY MORNING.TUESDAY, TEMPERATURES RECOVERBACK TO THE 70S, WHERE THEY'LLSTAY THE REMAINDER OF THE WEEK,WITH HIGHS GETTING CLOSE TO 80SFOR FRIDAY, WHICH IS THE WAMESTDAY OF THE WEEK.S((AD-LIB))NEARLY 27 MILLION AMERICANADULTS HAVE LOW VISION ORBLINDNESS.




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