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KSBW Pet of the Weekend: Astro

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KSBW Pet of the Weekend: Astro

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I was cared for by a loving SPCA Foster Family until I was ready for adoption.

I am a playful puppy who loves to explore!

I like other dogs.

I would love to snuggle with you and give you lots of kisses.
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KSBW Pet of the Weekend: Astro

HE/SHE IS AYEAR OLD FROM.READY FORADOPTION.....AND IF YOU AINTERESTED IN ADOPTINGOR WANT TO SEEPETS AVAILABLE FORADOPTION...JUST VISITTHE S-P-C-A WEBSITE ATS-P-C-A-M-C DOT ORGAND IF YOU'RS-P-C-A-M-C DOT ORG AND IF YOU'REALREADY A PET OWNER,AND YOU WANT TO SHOWOFF YOUR DOG, CAT OROTHER FURRY FRIEND,WE WANT TO SEE THEM.THIS IS G-THE-CAT.HE HAS A DAILYROUTINE.DOING WHAT CATS DOBEST.....ENJOY A GOODSLEEP ALL DAY AND THENHEAD OUT AT NIGHT TOPATROL HIS FAMILIES BIGPIECE OF LAND.AND IF YOU'D LIKE TOSEE YOUR PET ON T-V ...TAKE SOME PHOTOSAND UPLOAD THEM TOOUR FACEBOOK PAGE, ORTAG US ON TWITTER ORINSTAGRAM WITH THEHASHTAG "KSBW PETS."EACH WEEK AFTER THEPET OF THE WEEKENDSEGMENT WE'LL SHOWOFF SOME OF THE BESTPHOTOS YOU SEND INHERE ON ACTION NEWSWEEKEND SUNRISE... ###




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